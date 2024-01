Wohnwagen aufgebrochen: Polizei Bochum sucht Zeugen

Die Polizei Bochum sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Wattenscheid.

Bochum-Wattenscheid Container wurden aufgebrochen, ebenso mehrere Wohnwagen: Nach einer Reihe von Einbrüchen in Wattenscheid bittet die Polizei Bochum um Hinweise.

Nach mehreren Einbrüchen in Wattenscheid sucht die Polizei Bochum etwaige Zeugen: Bislang unbekannte Täter haben demnach zwischen Donnerstag, 4. Januar, 7.15 Uhr, und Montag, 8. Januar, 7.15 Uhr an der Jung-Stillung-Straße in Westenfeld zugeschlagen.

Sie brachen zwei Container auf und stahlen daraus „mehrere hochwertige Werkzeuge“, so die Polizei. Außerdem seien drei auf dem Parkplatz abgestellte Wohnwagen ebenfalls aufgebrochen und dann durchwühlt worden. Angaben zur Beute stünden noch aus, hieß es.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Kripo melden: 0234/909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).

