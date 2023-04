Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Brandort.

Feuerwehr Wohnungsinhaber bei Brand in Bochum-Weitmar schwer verletzt

Bochum. Großer Einsatz der Feuerwehr in Bochum-Weitmar: Ein Wohnungsinhaber wurde schwer verletzt. Es gab dramatische Szenen.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar sind am Freitagvormittag zwei Menschen verletzt worden, einer schwer. Mehrere Bewohner rettete die Feuerwehr über eine Drehleiter.

Den Angaben zufolge meldete um 10.08 Uhr mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem dreigeschossigen Wohnhaus in der Straße „An der Landwehr“.

Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten

Dichter Brandrauch drang aus mehreren Fenstern einer Erdgeschosswohnung. An mehreren Fenstern und Balkonen machten sich Menschen bemerkbar, denen der Fluchtweg abgeschnitten war, denn aus der Wohnungstür der Brandwohnung schlugen bereits Flammen in den Treppenraum, er war auch schon völlig verraucht.

Dichter Rauch drang aus der Brandwohnung im Erdgeschoss. Foto: Feuerwehr Bochum

Über eine Drehleiter wurden schnell drei Menschen gerettet. Zwei weitere sowie zwei Hunde konnten geschützt durch Fluchthauben das Gebäude verlassen. Der Bewohner der Brandwohnung erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin in ein Krankenhaus transportiert. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Das Mehrfamilienhaus ist zunächst nicht mehr bewohnbar

Mit Strahlrohren löschte die Feuerwehr den Brand und hatte ihn nach 30 Minuten unter Kontrolle, so dass das Feuer nicht auf weitere Wohnungen übergriff.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 13 Uhr. Da das Gebäude aufgrund des Brandes zunächst unbewohnbar ist, musste ein Bewohner in einem Hotelzimmer untergebracht werden, alle anderen Bewohner kamen bei Freunden oder Verwandten unter.

Die Straße war zwischen der Friederikastraße und der Kohlenstraße voll gesperrt. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Zur Brandursache wurde noch nichts bekannt, die Polizei ermittelt.

