Wohnungsbrand in Bochum-Wattenscheid: Mann schwer verletzt

Die Feuerwehr Bochum hat am Donnerstagnachmittag (7. Oktober) einen Wohnungsbrand in Wattenscheid gelöscht.

Bochum-Wattenscheid. Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstag in Wattenscheid ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Bochumer Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Bei einem Wohnungsbrandan der Bochumer Straße in Bochum-Wattenscheid am Donnerstagnachmittag, 7. Oktober, ist ein Mann schwer verletzt worden. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit.

Gegen kurz nach 17 Uhr traf die Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus ein. In einem Zimmer brannten Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise ein Tisch. Die Einsatzkräfte retteten einen Mann, der schwer verletzt in ein Krankenhaus kam.

Wohnungsbrand in Wattenscheid: Bochumer Straße gesperrt

Während der Löscharbeiten war die Bochumer Straße rund eine Stunde gesperrt. Auch der Straßenbahnbetrieb war während dieser Zeit eingeschränkt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

