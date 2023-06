Der Brand entstand im ersten Stock dieses Wohngebäudes in Bochum-Linden.

Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Bochum: Waschmaschine steht in Flammen

Bochum. In Bochum hat es Samstagmittag in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr löschte alles. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nicht mehr nutzbar.

Die Feuerwehr hat am Samstagmittag einen Wohnungsbrand an der Hattinger Straße in Linden gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 10.20 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr per Notruf alarmiert. Vermutlich sollte sich die Bewohnerin noch in der Wohnung im ersten Stock über einem Geschäft befinden, deshalb wurden Einheiten von allen Feuer-und Rettungswachen und die Löscheinheiten Linden, Dahlhausen und Brandwacht an die Einsatzstelle gerufen.

Wohnungsinhaberin musste nicht ins Krankenhaus

Vor Ort stellte die Feuerwehr aber fest, dass alle Bewohner des Hauses schon im Freien waren. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit einem C-Rohr. In der Wohnung brannten eine Waschmaschine und Teile der Kücheneinrichtung, berichtet die Feuerwehr.

Nach rund 15 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Wohnungsinhaberin konnte nach medizinischer Erstversorgung vor Ort bleiben.

Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung wurde durch die Stadtwerke kontrolliert und musste außer Betrieb gesetzt werden. Die Brandwohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnungen können weiter genutzt werden. Die Polizei klärt die Brandursache.

