Zu einem Wohnungsbrand an der Hordeler Heide in Bochum-Hordel rückte am Dienstagnachmittag, 7. November, die Feuerwehr aus. Vor Ort stellte sich die Lage zunächst als sehr unübersichtlich und spektakulär dar. Während die Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss schlugen, war lange Zeit unklar, ob sich noch jemand in der Wohnung befand. Zum Glück nicht.

Wohnungsbrand in Bochum stellt Feuerwehr vor große Probleme

Denn die Feuerwehr konnte nicht sofort zum Brandherd vorrücken. „Wir mussten zunächst aus der Deckung heraus löschen“, berichtet Einsatzleiter Nicolas Ennenbach. Es sei immer wieder zu Verpuffungen gekommen, deren Ursache unklar war. Zu gefährlich also für die Feuerwehr, in die Wohnung zu gehen.

Später habe sich herausgestellt, dass die Bewohner der betroffenen Wohnung gar nicht zu Hause waren. „Die übrigen Nachbarn hatten sich rechtzeitig nach draußen in Sicherheit gebracht“, so Ennenbach. Gemeldet worden war der Brand so gegen 14.30 Uhr. Gute drei Stunden später habe man die Lage unter Kontrolle gehabt, heißt es aus der Feuerwehr-Leitstelle. Die Wohnung im Erdgeschoss sei nach dem Feuer unbewohnbar.

