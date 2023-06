Bochum: Hund bei Wohnungsbrand gerettet - Katze vermisst

Bochum. In Bochum-Riemke hat am Mittwochmorgen eine Wohnung gebrannt. Zwei Bewohner und ihre Hunde wurden gerettet. Polizei ermittelt zur Brandursache.

An der Moritzstraße in Bochum-Riemke hat am Mittwochmorgen, 7. Juni, eine Wohnung gebrannt. Gegen 6.35 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, so ein Sprecher. Aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Stock schlugen bei der Ankunft bereits Flammen.

Der Brand sei nach 30 Minuten unter Kontrolle gewesen, die Nachlöscharbeiten gingen bis 8.45 Uhr. Nachdem die Feuerwehr zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vor Ort war, konnten keine Glutnester gefunden werden. „Daher ist der Einsatz für uns jetzt wirklich beendet“, so ein Sprecher der Feuerwehr Bochum.

Ein Bewohner der Bochumer Wohnung wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die zwei Bewohner konnten sich selbst retten – auch wenn einer der beiden zunächst als vermisst galt.„Eine Person stand schon auf der Straße und hat uns gesagt, dass noch jemand in der Wohnung sei“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Person schon zur Arbeit gegangen ist.“ Der Bewohner am Einsatzort kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

In Bochum-Riemke hat es gebrannt. Auf der Moritzstraße konnten alle Menschen und Hunde gerettet werden. Eine der vermissten Katzen wurde gefunden, eine weitere wird noch vermisst. Foto: JUSTIN BROSCH

Außerdem rettete die Feuerwehr einen unverletzten Hund aus der Wohnung, einen weiteren konnte der Bewohner selbst auf die Straße tragen. Zwei Katzen wurden zunächst vermisst. Eine habe sich eigenständig auf den Spitzboden über der Wohnung retten können und sei am Leben. Über die zweite Katze habe die Feuerwehr bisher keine weiteren Informationen.

Polizei Bochum hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Mitte und -Nord waren an dem Einsatz beteiligt. Um die Brandursache zu ermitteln, habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

