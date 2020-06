Wohnung brannte völlig aus - Ursache bisher ungeklärt

Munscheid. Was das Feuer in einer Dachwohnung in Bochum ausgelöst hat, ist noch ungeklärt. Die Wohnung wurde zerstört. Ein technischer Defekt lag nicht vor.

Die Ursache für den schweren Brand am vergangenen Wochenende in „An der Steinhalde“ ist noch ungeklärt. Am frühen Sonntagmorgen (14.) war eine Dachgeschosswohnung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhauses durch die Flammen komplett zerstört worden. Der Bewohner erlitt Rauch- und Brandverletzungen und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage mitteilte, haben Brandsachverständige einen technischen Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Folglich bleiben nur fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung übrig.

50 Kräfte der Feuerwehr Bochum waren im Einsatz

Alarmiert wurde die Feuerwehr um 6.13 Uhr. Nachdem sicher war, dass keiner der insgesamt sechs Bewohner mehr im Gebäude war, löschten die Einsatzkräfte die Flammen. Nach 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. 50 Kräfte waren vor Ort. Auch zwei Drehleiter wurden in Stellung gebracht. (B.Ki.)