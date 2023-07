Die geplante Bebauungsfläche für das Projekt „Wohnen am Hillerberg“; mitten drin der Sportplatz

Wohnungsbau „Wohnen am Hillerberg“: Bürger können bei Planung mitreden

Bochum-Gerthe. Ausstellung im Amtshaus Bochum-Gerthe. Bürger können sich auch vor Ort mit Ideen einbringen. 350 Wohnungen sollen am Hillerberg entstehen.

Lange war es sehr umstritten, das neue Wohnbaugebiet Gerthe-West, das inzwischen den Namen „Wohnen am Hillerberg“ trägt. Bürgerinitiativen gingen auf die Straße, um das ihrer Meinung nach monströse Bauvorhaben zu stoppen. Nun aber geht es in die nächste Phase mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Vom 31. Juli bis zum 11. August haben Bürger die Möglichkeit, sich den Entwurf für das Gebiet anzusehen, Rückfragen zu stellen und sich zu beteiligen. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Amtshauses Gerthe, Heinrichstraße 42, im Foyer des ersten Obergeschosses besucht werden: montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr stehen die Projektverantwortlichen persönlich für Rückfragen zur Verfügung.

Bochumer können online Hinweise geben

Im gleichen Zeitraum findet eine Online-Beteiligung statt. Unter dem Link www.plan-portal.de/wohnen-am-hillerberg können digital Hinweise abgegeben und Ideen entwickelt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich vor Ort zu beteiligen.

In den nordöstlichen Bochumer Stadtteilen Gerthe und Hiltrop befinden sich mehrere Flächen, die unter dem Projekttitel „Wohnen am Hillerberg“ zusammengefasst worden sind. Hier sollen rund 350 Wohneinheiten entstehen. Die heutigen Grünbereiche mit ihrem wertvollen Baumbestand bleiben erhalten, so betont die Stadt Bochum.

Frei finanzierte und geförderte Mietwohnungen

Neue Fuß- und Radwege sollen die geplanten und die bestehenden Wohnquartiere miteinander verbinden. Der BV Bochum-Hiltrop muss seinen Sportplatz aufgeben und bekommt einen neuen Standort. Die Neubauten umfassen frei finanzierte und geförderte Mietwohnungen sowie Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe.

Die drei neuen Teilquartiere werden unter besonderer Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten konzipiert. Dank der günstigen Lage zu den öffentlichen Verkehrsmitteln können die Bereiche weitgehend autoarm konzipiert und die Pkw-Stellplätze fast ausschließlich in Tief- und Quartiersgaragen untergebracht werden. Zusätzlich wird es vor oder in den Wohnhäusern eine hohe Anzahl an Fahrradabstellplätzen geben.

