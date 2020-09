Wegen einer Straßenerneuerung muss der Wochenmarkt in Bochum-Weitmar vorübergehend umziehen. Aus diesem Grund gibt es auch eine Straßensperrung.

Wochenmarkt in Bochum-Weitmar zieht um – Straßensperrung

Der Wochenmarkt in Bochum-Weitmar-Mitte muss vorübergehend an einen neuen Ort verlegt werden. Wegen einer Baustelle zieht er ab dem 17. September von der Matthäusstraße auf die beiden Parkplätze an der Ecke Hattinger Straße/Blumenfeldstraße, direkt hinter der Bahnhaltestelle „Weitmar-Mitte“. Durch die Maßnahmen ab dem 14. September wird eine Vollsperrung der Straße notwendig.

Erneuerung der Matthäusstraße dauert vier bis sechs Monate

Die Maßnahmen der Stadt Bochum dauern voraussichtlich vier bis sechs Monate. Danach kehrt der Wochenmarkt wieder an seinen alten Standort zurück. Der Umzug wird nötig, weil die Matthäusstraße erneuert und ausgebaut wird, unter anderem mit neuen Stellplatzflächen.

