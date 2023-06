Wochenend-Sperrungen auf drei Bochumer Autobahnen

Verkehrsteilnehmer werden sich am Wochenende auf Sperrungen auf der A40/A43/A448 einstellen müssen.

Bochum. Wegen Baustellen und Triathlon werden die Autobahnen A40, A43 und A448 teilweise gesperrt. Was das für den Verkehr in Bochum bedeutet.

Wer am Wochenende die Autobahnen A40, A43 und A448 in und um Bochum nutzen will, wird sich auf Sperrungen einstellen müssen. Grund dafür sind sowohl Baustellen, als auch der Stadtwerke Bochum Triathlon. Die Autobahn GmbH des Bundes nennt folgende Bereiche.

Teil-Sperrung der A448-Ausfahrten im Bereich der Königsallee

Durch den Stadtwerke-Triathlon am Sonntag, 18. Juni, werden Teile der A448 gesperrt. Betroffen sind die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Bochum-Süd. Die Sperrung wird am Sonntag von 6 bis 16 Uhr bestehen. Ausnahme ist die Abfahrt in Richtung Witten, jedoch werden die Verkehrsteilnehmer hier bei Verlassen der A448 direkt zur Berneckerstraße geführt. Die Umleitung führt über die Wasserstraße und die Anschlussstelle Bochum-Weitmar.

A40 und A43 an zwei Wochenenden wegen Baustellen teilweise gesperrt

Bedingt durch Fahrbahnsanierungen im Kreuz Bochum durch die Autobahn Westfahlen kommt es an zwei Wochenenden zu Sperrungen in dem Bereich.

Die A40 in Richtung Essen ist von Freitag (16. Juni) ab 20 Uhr bis Sonntag (18. Juni) um voraussichtlich 19 Uhr betroffen. So werden die Parallelspur und die Verbindungsfahrbahnen zur A43 in Richtung Wuppertal und Münster gesperrt.

Am darauf folgenden Wochenende trifft es die A40 erneut. Hier werden von Freitag (23. Juni) ab 20 Uhr bis Sonntag (25. Juni) um 19 Uhr folgende Teile gesperrt: Richtungsfahrbahn Dortmund, Parallelspur und Abfahrten auf die A43. Die Umleitungen führt von der A40-Anschlussstelle Bochum-Harpen über den Castroper Hellweg bis zur Anschlussstelle Bochum-Gerthe.

