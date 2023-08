Die Wittener Straße an der Haltestelle Bochum-Laer-Mitte wird ab Montag nur noch einspurig je Richtung befahrbar sein.

Bauarbeiten Wittener Straße in Bochum-Laer: Zwei Autospuren fallen weg

Bochum. Wegen Gleisarbeiten an einer Bogestra-Haltestelle an der Wittener Straße werden zwei Fahrspuren tagelang gesperrt. Es drohen Staus.

Kraftfahrern drohen ab dem kommenden Montag (28.8.) erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Wittener Straße in Bochum rund um die Haltestelle Laer-Mitte. Im Zuge der Neugestaltung der Haltestelle arbeitet die Bogestra an Gleisen und Fahrleitungen. Deshalb wird in jeder Richtung eine der beiden Fahrspuren für den motorisierten Verkehr gesperrt – voraussichtlich bis zum 8. September.

Kraftfahrzeuge müssen in dieser Zeit nur mit der jeweils rechten Spur je Richtung auskommen, weil die linke für Baufahrzeuge und Materialien reserviert wird. Zu Stoßzeiten drohen Staus.

Straßenbahnen fahren Haltestelle schon seit Juli nicht mehr an

Bereits Mitte Juli war die Fußgängerbrücke zur Haltestelle, die sich mitten auf der Fahrbahn befindet, abgerissen worden. Seitdem ist die Haltestelle nicht mehr in Betrieb; die Züge fahren durch. Fahrgäste müssen auf die Stationen davor und dahinter – „Mark 51/7“ oder „Dannenbaumstraße“ – ausweichen. Wann Fahrgäste die Haltestelle Laer-Mitte wieder nutzen können, steht noch nicht fest. Geplant ist eine ebenerdige, von einer Ampel geregelte Querung auf Höhe der damaligen Fußgängerbrücke. Dies ist Teil einer Neugestaltung der Wittener Straße in Laer und einer neuen Anbindung von Mark 51/7 an den Stadtteil in den kommenden Jahren.

Am Wochenende 2./3. September wird der Straßenbahnverkehr rund die Haltestelle wegen der Bauarbeiten sogar ganz eingestellt. In dieser Zeit richtet die Bogestra einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Einzelheiten dazu gibt das Unternehmen in der kommenden Woche bekannt.

Gearbeitet wird auch abends und nachts – es wird Lärm geben

Gearbeitet wird an der Haltestelle in den nächsten Tagen auch abends und nachts. „Wir bitten die Anwohnenden um Verständnis und versuchen bei den Arbeiten, Lärm, Behinderungen und Unannehmlichkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken, leider lassen sich bei den Arbeiten gewisse Geräusche nicht immer ganz vermeiden“, erklärt ein Sprecher der Bogestra.

