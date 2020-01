Wirtschaftsförderung erfordert Weitsicht

Der neue Co-Chef der Bochum Wirtschaftsentwicklung wird sich mit seiner Äußerung zu Überlegungen über eine mögliche Zukunft nach Thyssenkrupp nicht überall Freunde machen. Natürlich werden die Beschäftigten der beiden Bochumer Werke ebenso wie die IG Metall lautstark protestieren.

Aber Rouven Beeck tut nur das, was seine Aufgabe ist: nämlich weit- und umsichtig zu denken und zu agieren. Angesichts der angekündigten Schließung des Thyssenkrupp-Werks an der Castroper Straße und des Teilabzugs von der Essener Straße, muss sich die Wirtschaftsentwicklung Gedanken über die Zukunft der dortigen Flächen machen. Es geht um Ersatz für Arbeitsplätze, ja möglicherweise um zusätzliche Arbeit in neuen, zukunftssicheren Branchen – und das für ein Areal, das größer ist als das ehemalige Opel-Werk in Laer.

Rechtzeitig gemeinsam an einen Tisch setzen

Wie wichtig diese Weitsicht ist, demonstriert Bochum gerade selbst eben dort in Laer. Sich vor dem Hintergrund einer drohenden Schließung rechtzeitig mit Opel an einen Tisch zu setzen, das Unternehmen nicht aus der Verantwortung zu lassen und gemeinsam mit ihm eine Nachfolgelösung auf den Weg zu bringen, war die beste Entscheidung, die getroffen werden konnte. Jeder, der nicht dogmatisch verblendet ist, räumt das ein. Und jeder bestaunt und rühmt mittlerweile das Tempo, in dem aus einem alten Autowerk ein modernes Gewerbe-, Technologie- und Wissenschaftsquartier wird. Die frühe Gründung der Bochum Perspektive 2022 hat’s möglich gemacht.

Wenn die Wirtschaftsentwicklung nun über einen ähnlichen Weg mit Thyssenkrupp nachdenkt, fährt sie zweigleisig: Es geht um die Erhaltung möglichst vieler noch vorhandener Arbeitsplätze. Und es geht darum, die Weichen für den Fall zu stellen, sollte die Arbeit mit Stahl in Bochum keine Zukunft mehr haben sollte. Dann muss nämlich möglichst schnell neue Arbeit her.