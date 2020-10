Biologische Station „Wildnis für Kinder“ in Bochum: Plätze in den Ferien frei

Bochum. Auch in den Herbstferien bietet die Biologische Station „Wildnis für Kinder“-Ausflüge an. Sie können Natur direkt nahe ihrer Wohnung erleben.

Barbara Pflips von der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet bietet in den Herbstferien noch einige „Wildnis für Kinder“-Ausflüge an. Jungen und Mädchen entdecken dabei spielerisch ihre Welt nahe ihrem Wohnquartier.

Los gehen die Kurse zunächst am 19. Oktober um 10 Uhr in Hiltrop, dann am 20. Oktober um 10 Uhr in Wattenscheid-Westenfeld, am 22. Oktober um 14.30 Uhr in der Hustadt und am 23. Oktober um 10 Uhr in Dahlhausen. Anmeldungen sind zwingend erforderlich unter www.biostation-ruhr-ost.de oder telefonisch unter 02323/229 6410.

Barfuß laufen, Tiere und Pflanzen aufspüren, erforschen, auf Bäume klettern

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die gerne rausgehen und zusammen mit anderen Kindern Entdeckungen und Abenteuer in der Natur erleben möchten. „Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt“, heißt es bei der Biologischen Station. „Ihr organisiert euer Programm gemeinsam: Barfuß laufen, Tiere und Pflanzen aufspüren, erforschen, auf Bäume klettern, ein Waldsofa bauen, spielen, toben, verstecken und und und … Was ihr sonst noch in eurer Wildnis erleben könnt - lasst euch überraschen!“

Das sollten die Kinder zu dem Abenteuer mitbringen

Treffpunkt in der Hustadt ist das Kinder- und Jugendfreizeithaus „HuTown“, Hustadtring 7. Von dort geht es zu Fuß zu einer 11.000 Quadratmeter großen naturnahen Grünfläche für „Wildnis für Kinder“. Kinder sollen eine Trinkflasche, wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, ein kleines Handtuch – und an einen Mund-Nasenschutz mitbringen! Gebühren fallen nicht an. Bei Regenwetter fällt die Wildnis-Aktion aus.

In Hiltrop ist Treffpunkt an der Zuwegung Hiltroper Landwehr zwischen Haus-Nr. 19/ 21, in Westenfeld an der Stichstraße Auf dem Esch, in Dahlhausen neben dem IFAK, Am Ruhrort 14.