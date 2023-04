Wilde Müllsäcke vor dem Technischen Rathaus und dem BVZ in der Bochumer Innenstadt.

Abfall Wilde Müllkippe am Bochumer Rathaus: Stadt will sich kümmern

Bochum. Wild abgekippter Müll vor dem Technischen Rathaus und BVZ in Bochum machen Ärger. Wer ihn dort ablegt, weiß keiner. Stadt will dagegen vorgehen.

Wild abgekippter Müll sorgt in Bochum für immer mehr Zündstoff, die Probleme häufen sich. Diesmal macht eine Abladefläche direkt unter den Augen der Stadtverwaltung Ärger: Die Stadt kennt das Problem und will dagegen vorgehen.

Müllsäcke vor dem Technischen Rathaus in Bochum

Konkret geht es um die beiden Eingänge zu den Bahnhaltestellen Bochum Rathaus (Nord) in der Innenstadt, direkt vor dem Technischen Rathaus und dem BVZ an der Hans-Böckler-Straße. Dort liegt nämlich zum Teil säckeweise Müll, der sich, wie die UWG Freie Bürger es nennt, „im Verlauf der Woche ansammele und Stück für Stück zu einer Art Müllberg heranwachse“. Es tummeln sich blaue und auch durchsichtige Mülltüten an der Rückseite des Haltestelleingangs. Wer den Müll dort ablegt, ist aber noch unklar.

Auf Anfrage teilt die Stadt Bochum mit, dass man die Stelle bereits kennen würde. Es handele sich dort um unterschiedliche und wechselnde Abfälle. Weiter heißt es: „Vor Ort werden regelmäßig Abfälle jeglicher Art, wie z.B. vorzeitig bereitgestellte Wertstoffsäcke, fehlbefüllte Wertstoffsäcke, Kartonagen und Säcke mit Restmüll abgelegt.“ Auf Anfrage heißt es von Seiten des USB Bochum, dass man dazu im Austausch mit der Stadt Bochum stehe. Weiterhin verweist der USB auf die Aussagen der Stadtverwaltung.

Zuletzt tauchte wild abgekippter Müll unter anderem auf einem Spielplatz in Bochum-Stiepel auf. Dort lagen Pappschalen sowie Glasscherben herum. Gerade in den Sozialen Medien zeigten sich viele davon genervt.

Fraktion UWG: Freie Bürger nimmt Stadt Bochum in die Pflicht

Vorausgegangen ist dem Thema eine Mitteilung der Fraktion UWG: Freie Bürger, die sich über den Müll „im Schatten des BVZ“ beschwerte und die Stadt Bochum zum Handeln aufforderte. „Dieser Abladeort mitten im Stadtgebiet ist ganz klar zu einer beliebten Abladestelle geworden, der regelmäßig aufs Neue bestückt wird. Und warum ist das so? Weil’s offensichtlich keinen Verantwortlichen kümmert“, so UWG: Freie Bürger. „Wo sind eigentlich die Mülldetektive?“, fragt Hans-Josef Winkler von der Fraktion kritisch nach in Richtung Stadt Bochum.

Die Stadt habe laut UWG die Pflicht, sich um solche Abfallstellen zu kümmern. „Warum hier immer noch nichts passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen“, so Winkler. Laut Stadt werde die Stelle durch den Umweltaußendienst der Stadt Bochum regelmäßig überprüft. Weiterhin würde die Stadt bei Hinweisen auf die Verursacher auch Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten anfertigen. Mittlerweile soll die Entsorgung des Mülls auch schon erfolgt sein.

