Wiederaufbau in Ukraine: 1Live-Krone verleiht Sonderpreis

Bochum. „Repair Together“ verbindet Wiederaufbau mit DJ-Musik. Für ihr Engagement wird die ukrainische Initiative bei der Bochumer „Krone“ ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung 1Live-Krone soll auch eine ukrainische Initiative geehrt werden. Den Freiwilligen von „Repair Together“ wird der Sonderpreis der 1Live-Krone verliehen, kündigt der Veranstalter an. „Das junge Projektteam organisiert Aufräum- und Wiederaufbau-Aktionen mit Freiwilligen in befreiten, kriegszerstörten Orten, insbesondere in der nordukrainischen Region Tschernihiw“, lässt der Sender 1Live/ WDR mitteilen. Die 1Live-Krone findet am Donnerstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in der Bochumer Jahrhunderthalle statt.

„Angesichts der massiven Schäden an über zweihunderttausend Wohn- und Gemeinschaftsgebäuden durch russische Angriffe startete Initiator und IT-Spezialist Dmytro Kyrpa gemeinsam mit einem Freund im Frühsommer 2022, unmittelbar nach der Befreiung der Region Tschernihiw, erste Aufräum- und Reparaturaktionen“, fasst der Veranstalter die Entstehung von „Repair Together“ zusammen. Die Gruppe setze sich auch aus Reise- und Partyorganisatoren zusammen, die im Krieg ihre Berufe nicht mehr ausüben können.

Internationale Aufmerksamkeit habe die ukrainische Initiative durch sogenannte „Clean-Up Raves“ erlangt, wo Live-Musik von DJs mit Wiederaufbauarbeiten verbunden werden. „Die Kombination aus ehrenamtlicher Arbeit und Musik-Happening soll zu einer neuen Art der Freizeitgestaltung werden – sinnstiftend, unterhaltsam und gemeinsam mit Gleichgesinnten unabhängig von Nationalität, Geschlecht und Orientierung.“ 1Live-Leiterin Schiwa Schlei nennt das Engagement „ein popkulturelles Leuchtfeuer in krisengeprägten Zeiten“.

