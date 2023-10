Wieder Supermarkt-Raub in Bochum – Hubschrauber im Einsatz

Bochum. Über Bochum-Wiemelhausen ist am Dienstagmorgen ein Polizei-Hubschrauber gekreist. Hintergrund ist ein Raubdelikt bei einem Supermarkt.

Erneut hat es in Bochum einen Überfall auf einen Supermarkt gegeben: Nach dem bewaffneten Raub in einem Rewe-Markt in Werne vom Samstag gab es am Dienstagmorgen einen größeren Einsatz in Wiemelhausen. Über der Brenscheder Straße nahe dem Kirchviertel kreiste ein Polizeihubschrauber.

Hintergrund ist nach Angaben der Polizei Bochum ein Raubdelikt am Edeka-Markt an der Brenscheder Straße. Für die Fahndung sei auch die Hubschrauberstaffel angefordert worden, sagte Polizeisprecher Jens Artschwager. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. (ska)

Wir aktualisieren diese Meldung weiter

