Wie tickt mein Kind? Bochumerin räumt mit Baby-Mythen auf

Bochum. Wann schläft mein Baby durch? Was gibt’s als ersten Brei? Die Bochumerin Kristin Laurisch räumt in ihren Kursen mit gängigen Baby-Mythen auf.

Muss ich wirklich auf Zwiebeln verzichten, wenn ich stille? Müsste mein Baby nicht längst schon nachts durchschlafen? Und wie oft muss das Neugeborene an die Brust? Kristin Laurisch kennt all diese Fragen nur zu gut. Seit knapp einem Jahr räumt die Bochumer (33) als Beraterin in Elternkursen mit gängigen Baby-Mythen auf.

Kristin Laurisch – selbst Mutter von drei Kindern – hat nach der Geburt ihres jüngsten Kindes ihren Beruf als Krankenschwester auf der Intensivstation des St.-Josef-Hospitals zu Teilen an den Nagel gehängt. Ihr Mann arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger im Krankenhaus, fürs Familienleben mit den heute sechsjährigen Zwillingen und dem Zweijährigen waren die Schichtdienste als Krankenschwester nicht mehr geeignet.

Und: Die Mutter kämpfte nach der Geburt ihres Jüngsten mit Problemen beim Stillen. Auf der Suche nach Hilfe wurde sie enttäuscht. „Es gab kaum Angebote, die mir hätten weiterhelfen können.“

Bochumerin wird Stillberaterin – „Schmerzen sind nicht normal“

So entschied sich die Bochumerin für eine Umschulung. Sie bietet als ausgebildete Still-, Schlaf- und Beikostberaterin ihre Kurse in Zusammenarbeit mit Hebammenpraxen an – und entkräftet immer wieder über Generationen weitergegebene Legenden rund um Pflege, Schlaf und Ernährung von Babys.

Was sind die häufigsten, Frau Laurisch? Die 33-Jährige muss nicht lange nachdenken: Schlaf, Stillen und Breistart. Vorab: Auf Zwiebeln müssen stillende Mütter nicht verzichten. Dass Babys ganz früh „durchschlafen“, ist sehr ungewöhnlich. Und wie häufig gestillt werden müsse, das unterscheide sich.

Besonders wichtig aber: „Es ist nicht normal, wenn eine Frau Schmerzen beim Stillen ihres Kindes hat! Ich habe eine Frau kennengelernt, die sich beim Stillen in die Hand gekniffen hat, weil sie dabei so starke Schmerzen hatte.“ Der jungen Frau sei nirgendwo geholfen worden. Kristin Laurisch stellte schließlich ein verkürztes Zungenbändchen beim Kind fest – nach einem kleinen Eingriff waren die Probleme behoben.

Muss es Pastinake als erster Baby-Brei sein?

Was ist ihr wichtig: „Jede Mutter hat das Recht, eine Stillbeziehung zu beenden, wenn es für sie nicht der richtige Weg ist.“ So hat die 33-Jährige etwa auch eine Zusatzausbildung zur Formula- und Flaschenberaterin gemacht, damit sie auch in Sachen Flaschennahrung fachkräftig unterstützen kann. Und: „Auch wenn sie oft von Hebammen empfohlen werden: Pillen oder Zusatzstoffe zum Steigern der Milchmenge funktionieren nicht.“

Kristin Laurisch berät auch, wenn das Kind nur bei der Mutter einschläft, es aber auch vom Vater ins Bett gebracht werden soll. Sie kennt Tipps, wie man längere Einschlafphasen gut begleitet und wann der richtige Moment für den ersten Brei ist. Der übrigens – und damit fällt ein weiterer Baby-Mythos – nicht aus Pastinake sein muss. „Nach meinem Gefühl beruht die komplette Pastinaken-Industrie auf der deutschen Annahme, dass Babys zuerst dieses Gemüse essen müssen. Dabei mögen viele Erwachsene das doch selber nicht gerne“, sagt die 33-Jährige und lacht.

Sie ist froh, dass sie den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hat – nicht nur, weil das mit dem Familienleben nun besser vereinbar ist. „Mein Beruf ist sehr befriedigend. Ich freue mich immer sehr, wenn ich jungen Eltern bei ihren Problemen helfen kann. Das hätte ich mir damals auch gewünscht und das ist wirklich schön.“

Info und Kontakt Eltern müssen die Stillberatung selber bezahlen, von den Krankenkassen wird die Leistung nicht übernommen. Drei Stunden kosten etwa 200 Euro. „Das muss man sich natürlich überlegen“, räumt Kristin Laurisch ein. Auf der Internetseite www.pott-voll-liebe.de informiert Kristin Laurisch über ihre Angebote. Ein Kontakt ist auch über ihre Instagramseite möglich.

