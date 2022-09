Tiefbauamtsleiter Marko Siekmann erklärt die Funktionsweise der Rigolen zur Aufnahme von Oberflächenwasser am Beispiel der Hattinger Straße. (Archiv)

Klima Wie sich Bochum zur klimaneutralen Schwammstadt mausern will

Bochum. Ein Impulsgeber für die Klimaneutralität will Bochum werden. Jetzt hat Oberbürgermeister Eiskirch dazu eine Resolution unterzeichnet.

Nachdem die Stadt Bochum im Juni 2019 den Klimanotstand ausgerufen hatte, gab es von verschiedenen Seiten immer wieder Kritik, dass es sich dabei nur um ein Lippenbekanntnis ohne konkrete Schritte handele. So hatte das Bochumer Klimaschutzbündnis Oberbürgermeister Thomas Eiskirch in einem offenen Brief direkt angesprochen, die Stadt fahre eine „aberwitzige, einfallslose und kontraproduktive“ Strategie.

Die Stadt will Impulsgeber für Nachhaltigkeit werden

Nun folgt eine weitere Resolution, die Eiskirch bereits im September unterzeichnet hat, sie soll helfen, integrierte, bürgernahe und praxisorientierte Strategien zur Reduktion von Treibhausgasen und Klimafolgenanpassung zu entwickeln, um die Stadt zukunftsfähiger und klimaresilienter zu gestalten. Die Resolution „2030 – Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“, sei ein Bekenntnis Bochums zu einer nachhaltigen Entwicklung und der Umsetzung der internationalen, nationalen, sowie nordrhein-westfälischen Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene.

„Die Kommunen sind relevante Impulsgeber und übernehmen so eine Schlüsselfunktion in der Planung und Realisierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Die globalen 17 Nachhaltigkeitsziele sind dabei wichtiger Orientierungsrahmen und flankieren damit ganz maßstäblich die Ziele der Bochum Strategie“, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Strategie für mehr Nachhaltigkeit wird erarbeitet

Derzeit sei die Stadtverwaltung mit Unterstützung der Stadttöchter, externen Projektbüros und Initiativen aus der Bochumer Bevölkerung dabei, in einem zweijährigen Prozess die erste kommunale Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Diese setzt sich aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ mit dem Ziel der Umsetzung der Agenda 2030 auf lokaler Ebene und dem Klimaplan Bochum 2035 zusammen.

Der Klimaplan habe das Ziel, Bochum zur klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt zu machen. Die Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit koordiniert die Entwicklung von Nachhaltigkeit, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung. Infos gibt es hier: https://www.bochum.de/Stabsstelle-Klima-und-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-in-Bochum.

