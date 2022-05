Wie Seniorenbüros in Bochum für mehr Nachhaltigkeit werben

Bochum. Nächste Woche findet die „Woche der Nachhaltigkeit“ von den Seniorenbüros statt. Es soll Wandel in den Büros sowie in Bochum inspirieren

Die sechs Bochumer Seniorenbüros wollen vom 9. Mai bis zum 13. Mai mit verschiedenen Veranstaltungen auf mehr Nachhaltigkeit aufmerksam machen. sollen. „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern“, so das Motto und Ziel der „Woche der Nachhaltigkeit“.

Seniorenbüros in Bochum arbeiten zusammen für ihre „Woche der Nachhaltigkeit“

Mit den Infoständen am Husemannplatz (10 bis 16 Uhr) startet die Woche am Montag, danach gibt es vin 14 bis 17 Uhr in der Kofabrik eine Auftaktveranstaltung. Man wolle vor allem die Seniorinnen und Senioren erreichen, die glauben, dass, das Schaffen einer lebenswerten Welt für die kommenden Generationen nicht ihre Aufgabe ist, sagt Sabine Böhnke-Egbaria von Seniorenbüro Süd. Sie meint, dass man durch die Zusammenarbeit von Generationen voneinander lernen und wachsen könne.

Die Seniorenbüros hätten in ihren jeweiligen Stadtteilen geschaut, was am nötigsten ist, und die Veranstaltungen so angepasst und priorisiert, sagt Alexandra Cosack von Seniorenbüro Südwest.

