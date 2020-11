Bochum-Hiltrop. Statt Basar und Martins-Umzug: Kinder der Frauenlobschule in Bochum-Hiltrop beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Laternen-Fenster“.

„Die ,Lichter-Aktion‘ ist zwar schön. Lieber wäre ich aber zum Martins-Zug und zum Basar an der Schule gegangen“, erzählt Maximilian („Maxi“). Der Neunjährige geht in die Klasse 4b der Bochumer Frauenlobschule. Das Klassenmaskottchen ist der „Drache Kokosnuss“. Maxi bastelte seine Drachen-Laterne für St. Martin 2017, als er in die erste Klasse ging. Nun hängt der rote Drache im Fenster in der Wohnung.

Maxi nimmt damit - ebenso wie Bruder Leo (7, erste Klasse) - an der bundesweiten Aktion „Laternen-Fenster“ teil, anstatt den Zug oder den Basar zu besuchen. Beides darf durch den Teillockdown nicht stattfinden. Abends leuchten die Laternen für Maxi, Leo, die Eltern und auch für die Nachbarn.

Anderen Bochumern eine Freude machen

„Ein paar haben mich schon drauf angesprochen. Sie finden die Aktion klasse“, erzählt Mutter Susanne Grett. Leo und Maxi freuen sich darüber, dass ihre Laternen anderen Freude machen, auch wenn nicht alles so ist, wie es für sie sein sollte.

Schulleiterin Ulrike Milachowski hält die Aktion für wichtig. „Wir möchten mit diesen Laternen-Fenstern ein Zeichen für Gemeinschaft und gegen die Einsamkeit in einer Zeit setzen, wo wir nicht mehr zusammenkommen dürfen“, erklärt sie. „Dadurch, dass die Laternen einen Platz im Fenster finden, bereiten sie den Schülern, ihren Familien aber auch Menschen draußen eine Freude“, so Milachowski.

Laternen fotografieren und an die Schule schicken

Auf der schulischen Internetseite macht Lehrerin Astrid Helleckes stellvertretend für das Lehrpersonal Kindern und Eltern Mut. Sie schreibt: „Ihr seid wieder nicht alleine!“, mit Blick auf die Stilllegung des öffentlichen Lebens. Sie ruft zur schulischen „Laternen-Aktion“ auf. Wer daran teilnehmen möchte, fotografiert die Laterne im Fenster. Das heißt: ein Bild bei Tageslicht und eins mit leuchtender Laterne in der Dämmerung. „Wir fotografieren unsere auch noch“, sagt Maximilian. Mailadresse: helleckes@frauenlobschule.de.

