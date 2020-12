Bochum-Ost. In Langendreer und Werne beleben bereits spielerische Elemente den Alltag der Bochumer. Das kommt gut an. Nun soll auch Laer bespielbarer werden.

Was in Langendreer und Werne gut klappt, na, das kann für den Stadtteil Laer ja auch nicht so verkehrt sein. Dachte sich die Bezirksvertretung Bochum-Ost und beauftragte jetzt die Stadt Bochu m damit, auch dort Elemente aus dem Projekt „ Bespielbare Stadt “ in den laufenden Stadtumbau-Prozess einzubringen.

Das Konzept „Moderne Stadtgestaltung – Die bespielbare Stadt“ wurde von dem Frankfurter Landschaftsarchitekten Dirk Schelhorn entworfen. Primär geht es bei der „Bespielbaren Stadt“ darum, Kindern in unseren Städten einen Lebensraum anzubieten, der unabhängig von klassischen Spielplätzen ihren wahren Wünschen und Bedürfnissen entspricht . Auf Betreiben von SPD und Grünen macht die Bezirksvertretung Ost Geld locker, um Elemente aus dem Programm im Stadtbezirk Ost aufstellen zu lassen.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Starterprojekte der „Bespielbaren Stadt“ wurden seit 2019 bereits in den Stadtteilen Langendreer und Werne realisiert . Nun werden auch Mittel für Spielelemente im Stadtteil Laer zur Verfügung gestellt – 20.000 Euro.

In Laer bietet sich laut Stadt die Grünverbindung Auf dem Kreuz an. Für diese sieht die Planung neben der Schaffung von Biotopen, Fitnessanlagen und Urban Gardening auch Spielpunkte vor. Von dem Geld der Bezirksvertreung sollen eine Trampolin- und eine Balancieranlage für alle Altersgruppen installiert werden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier .