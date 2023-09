Wichtige Verbindungsstraße in Bochum monatelang gesperrt

Bochum. Monatelang ist ab sofort eine wichtige Verbindungsstraße zwischen der Bochum-Mitte und dem Osten gesperrt. Beide Richtungen sind betroffen.

Die wichtige Verbindungsstraße Feldmark am Hauptfriedhof in Altenbochum ist am Mittwochmorgen in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Betroffen sind alle Fahrzeuge, auch Fahrräder. Nur noch Fußgänger dürfen am Rande der Absperrungen durch. Die Sperrung wird bis zum kommenden Januar dauern.

Die Absperrungen reichen von der Haupteinfahrt zum künftigen Ostpark-Wohngebiet bis zur Brücke über den Sheffieldring.

Fahrbahn und Gehwege werden ausgebaut

Die Stadt wird die Straße mit Blick auf das künftige Ostpark-Areal ausbauen und dabei auch die Gehwege erneuern. Unter anderem die Fahrbahndecke wird erneuert. Weitere Informationen wurden bisher nicht bekannt.

Die Straße hat eine wichtige Bedeutung für den Verkehr zwischen der Innenstadt und dem Bochumer Osten und wird auch von Besuchern des Hauptfriedhofes viel genutzt. Auch viele Radfahrer sind dort unterwegs.

