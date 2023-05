Wettbewerb für Kinder: Starlight-Express-Karten zu gewinnen

Bochum. Reva Rice spielt die Mama im Bochumer Starlight Express. Zum Muttertag ruft sie Kinder dazu auf, ein Bild zu malen. Zu gewinnen gibt es Tickets.

„Wisst ihr was, Kinder? Wir starten einen großen Wettbewerb!“ Die Vorfreude steht Reva Rice ins Gesicht geschrieben, als sie auf Rollschuhen vor der blauen Wand mit der Aufschrift „Starlight Express“ steht. Zum Muttertag ruft die „Mama“-Darstellerin Kinder bis zu 14 Jahren auf, ihr Bilder zu schicken. Der Preis: Eintrittskarten.

Bei der Aktion handelt es sich um einen gemeinsamen Wettbewerb von „Starlight Express“ und der WAZ-Redaktion in Bochum. „All euer Talent ist gefordert. Malt ein Bild zum Thema ,Starlight Express’ – zu einer Sache, die ihr wirklich liebt“, bittet Rice die Kinder. Bestenfalls erkennt man auf dem Kunstwerk einen Bezug zu ihrer Rolle, der Dampflok Mama. Der Kreativität sind aber keine Grenzen gesetzt.

Reva Rice spielt die Mama in „Starlight Express“ – und wird zum Publikumsliebling

Seit etwa fünf Jahren verkörpert Reva Rice die Mama in „Starlight Express“. Der markanteste Rollentausch erntet bei der Bekanntgabe zuerst massive Kritik in der Fangemeinde, aus Papa wird Mama. Die alte Dampflok landet zwar nicht auf dem Abstellgleis, wird fortan aber durch eine starke Frauenfigur verkörpert. Sie soll dem jungen Rusty mit kräftiger Stimme lehren, an sich selbst zu glauben.

Reva Rice im Einsatz als Dampflok „Mama“ im Musical Starlight Express: Seit 2018 spielt sie diese Rolle. Foto: Jens Hauer / Starlight Express

Nach Castings in Bochum und international steht fest: Reva Rice wird die Rolle übernehmen. Die kritischen Stimmen legen sich schnell, spätestens bei der Premiere im Juni 2018. Getreu dem Motto: „Alles bleibt anders“ wurde das erfolgreichste Musical der Welt, das seit kurzem gleich zwei Weltrekorde hält, zum 30. Geburtstag kräftig von Starkomponist Andrew Lloyd Webber überarbeitet.

Erster Auftritt bei „Starlight Express“ in New York im Jahr 1987

Mit Reva Rice wird die optimale Besetzung gefunden. Die US-Amerikanerin lässt Papa als alte Dampflok mit ihrem Charme und ihrer großartigen Blues-Röhre unverzüglich vergessen. Die Besucherinnen und Besucher feiern Mama, die schnell zum Publikumsliebling avancieren wird.

Mit Rices Engagement in Bochum schließt sich ein Kreis. Bereits 1987 war sie die erste Pearl am Broadway in New York. Anschließend begleitete sie „Starlight Express“ als Erstbesetzung Pearl weiter auf der ersten Nordamerika-Tour und nach London. Im Anschluss war sie u. a. in der Broadway-Inszenierung von „Chicago“ zu sehen und ein Teil der ersten nationalen Tour von „The Color Purple“. In ihrer Heimat Las Vegas übernahm sie die Hauptrollen der Musicals „Signed Sealed Delivered“ oder „Spamalot“, sie wurde zudem schon zweimal für den renommierten „Helen Hayes Award“ nominiert.

Reva Rice sucht zum Muttertag das schönste Bild zum Thema „Starlight Express“ aus

Nun den Sternen in Bochum nahe zu sein, erfülle sie mit großer Dankbarkeit, sagte die Sängerin und Tänzerin damals kurz vor der Premiere. Das hat sich auch fast fünf Jahre später nicht geändert.

Malwettbewerb: Die Infos Zwischen dem 2. und 15. Mai können Kinder bis 14 Jahren an dem Mal-Wettbewerb teilnehmen. Zu gewinnen gibt es dreimal vier Karten für das Musical „Starlight Express“ am Donnerstag, 15. Juni, – inklusive des Warm-ups. Die gemalten Bilder zum Thema „Starlight Express“ – bestenfalls mit Bezug zur Rolle der Mama – können an folgende Adresse geschickt werden: Starlight Express, Stadionring 24, 44791 Bochum. Als Stichwort muss unbedingt „Malwettbewerb“ angegeben werden. Zudem benötigen wir die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten (Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse), um die Gewinnerinnen und Gewinner am 17. Mai zu benachrichtigen.

Und wer entscheidet am Muttertag, welche drei jungen Künstlerinnen und Künstler jeweils vier Eintrittskarten für das Musical „Starlight Express“ am 15. Juni bekommen, inklusive des Warm-ups vor der Show? Na klar: „Mama wird die Gewinner auswählen“, kündigt Reva Rice an. Sie ist sehr gespannt auf die eingesendeten Bilder, die auch auf Bildschirmen im Foyer des Musicals gezeigt werden sollen.

