Westparklauf in Bochum findet in diesem Jahr wieder statt

Bochum. Nach zwei Jahren Pause findet der Westparklauf für Schüler in Bochum am 31. Mai wieder statt. Teilnehmen können die Jahrgänge 2008 bis 2013.

Für viele Schulen in Bochum war er in den letzten Jahren ein fester Bestandteil des Terminkalenders: der Stadtwerke-Westparklauf. Corona-bedingt musste er in den vergangenen zwei Jahre jedoch pausieren. Jetzt kommt der beliebte Schülerlauf, eine Kooperation der Stadt, des TV Wattenscheid 01 und des Teilinternats für Leichtathletik, zurück in den Westpark.

Stadtwerke-Westparklauf in Bochum am 31. Mai

„Der TV Wattenscheid 01 freut sich, Bochumer Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2008 bis 2013 am Dienstag, 31. Mai, vor der Jahrhunderthalle begrüßen zu können“, heißt es in einer Ankündigung. Wie auch in den vergangenen Jahren können Laufbegeisterte sich beim Westparklauf auf der 1000-Meter-Strecke ausprobieren.

Die besten Läuferinnen und Läufer werden nicht nur ausgezeichnet, für sie winkt auch ein Probetraining beim TV Wattenscheid 01. Zudem werden die besten Schulen prämiert. Rund um den Lauf gibt es, wie auch in den Vorjahren, ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen, Aktionen und Verpflegung.

Karten gibt es beim Olympiastützpunkt Bochum in Wattenscheid

Interessierte Schulen können Sie sich im Vorfeld am Olympiastützpunkt Bochum in Wattenscheid, Hollandstraße 95, die entsprechende Anzahl an Startkarten abholen, oder sie per Mail anfordern: info@tv-wattenscheid-01.de. Auch am Veranstaltungstag besteht die Möglichkeit, Startkarten zu bekommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Informationen gibt es hier: tv-wattenscheid-01.de

