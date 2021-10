Schädlinge Wespen, Zünsler und Co.: Bochumer verraten ihre Erfahrungen

Bochum. Auch in Bochum sind Schädlinge ein unschönes Thema. Ob in den eigenen vier Wänden, im Keller, auf dem Dachboden oder im Garten – sie sind lästig.

Erfahrungen mit Schädlingen mussten vermutlich viele Menschen bereits machen. Egal, ob in der Wohnung oder im Haus, im Keller, auf dem Dachboden oder im Garten, Schädlinge sind lästig und niemand möchte die Bekanntschaft mit ihnen machen.

Doch nicht nur, dass Schädlinge für die meisten Menschen mit Stress und Ekel verbunden sein mögen, sie können auch ernste Schaden anrichten. Wolfram Staehr (79) aus Bochum erzählt, wie er seinen Baum an immer wiederkehrenden Schädlingen verloren hat. Sein Problem: Zünsler. Der besiedle und zerfresse den Buchsbaum. Wolfram Staehr musste seinen schönen Baum wegen der Schädlinge nun entsorgen: „30 Jahre lang konnte ich ihn immer wieder retten, diesmal war es zu spät“, erzählte der 79-Jährige.

Oftmals kann man selbst nicht viel gegen Schädlinge unternehmen

Welche Tiere vorerst keinen direkten Schaden anrichten, sind Wespen. Nervig und ärgerlich sind sie dennoch, erzählt ein Bochumer. Tobias Lenert berichtet von seinen ersten Schädlingserfahrungen. Der 32-Jährige spricht von einem Wespennest im Rollokasten. Ein Problem, das wohl mehrere Menschen kennen. Doch was kann man dagegen tun? „Warten bis sie weg sind und das Nest kaputt machen, wenn sie ausgeflogen sind damit sie nicht wieder kommen“, so Lenert. Ohne eine Sondergenehmigung dürfe man bei diesem Schädlingsproblem ohnehin nicht einfach handeln.

Bei Bekämpfung sollte man sich auskennen – oder einen Profi holen

Auch Elvira Hohaus (67) aus Bochum kennt das Wespen-Problem. Mit Schädlingen an sich habe sie noch nicht viel zu tun gehabt und erinnert sich an keinen Schädlingsbefall, von dem sie konkret berichten kann. Allerdings habe auch sie einmal ein Wespennest auf dem Dachboden gehabt. „Es kannte sich ein Nachbar aus, der sich um das Problem gekümmert hat“, so Hohaus. Die Löcher seien daraufhin verschlossen worden, sodass die Tiere von außen nicht wieder rein kommen konnten.



