Die Wertstoffhöfe des USB werden am Freitag bestreikt.

Warnstreik Wertstoffhöfe in Bochum am Freitag vom Warnstreik betroffen

Bochum. Der Umweltservice Bochum ist am Freitag (2. Oktober) vom Warnstreik betroffen. Die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe legen die Arbeit nieder.

Einige Betriebsteile des Umweltservice Bochum (USB) sind am Freitag (2. Oktober) vom Warnstreik im Öffentlichen Dienst betroffen. Das hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angekündigt.

Am Freitag legen die Beschäftigten der Wertstoffhöfe, der Werkstatt und der Verwaltung ganztägig die Arbeit nieder. „Wir rufen lediglich einen Teil der Belegschaft zum Warnstreik auf. Damit wollen wir deutlich machen, dass wir die Beeinträchtigung für die Bochumer Bürgerinnen und Bürger in diesem ersten Warnstreik möglichst gering halten wollen. Falls die Arbeitgeber weiter mauern, werden wir uns steigern,“ sagt Gewerkschaftssekretärin Bettina Gantenberg.

Angemessene Bezahlung

Bernd Dreisbusch, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Mittleres Ruhrgebiet, sagt: „Wer gute Fachkräfte in systemrelevanten Bereichen möchte, muss sie auch angemessen entlohnen.“

Damit soll vor der dritten Verhandlungsrunde Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ausgeübt werden. Am Dienstag waren in Bochum ganztägig alle Bahnen und Busse ausgefallen, weil die Bogestra vom Warnstreik betroffen war. In der vergangenen Wochen hatten die Mitarbeiter der Stadtwerke für einen Tag die Arbeit niedergelegt.

