„Wer kennt diese Männer?“ Polizei Bochum fahndet nach Dieben

Bochum. Unbekannte haben im Sommer 2022 Geldbörsen aus einer Tasche gestohlen und mit fremden Karten bezahlt. Jetzt werden die Männer mit Fotos gesucht.

Mehr als ein Jahr nach einem Diebstahl in Bochum fahndet die Polizei Bochum nun öffentlich nach den Tätern. Ein Richter hat Fotos aus einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben. Die unscharfen Bilder zeigen mehrere Männer, die mit gestohlenen Debitkarten bezahlt haben – unter anderem in einem Schnellrestaurant und in einem Kiosk.

"Wer kennt diese Männer?", fragt die Polizei Bochum. Die Unbekannten sollen Geldbörsen im Westpark gestohlen und mit Debit-Karten daraus bezahlt haben. Foto: Polizei Bochum / Handout

Die Gesuchten sollen am späten Abend des 23. Juli 2022 im Westpark aus einem Rucksack zwei Geldbörsen gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, hatten dort zwei junge Bochumerinnen auf einer Mauer gesessen und die Tasche mit den beiden Portemonnaies hinter sich abgestellt. Später fehlten die Geldbörsen.

Noch ehe die Frauen ihre Karten sperren ließen, hatten die Diebe die Karten an mehreren Stellen eingesetzt. „Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen?“, fragt die Polizei nun. Hinweise werden unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

