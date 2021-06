Wer bietet mehr? Die WAZ sucht das älteste Buch in Bochum

Bochum. Bücher gibt es schon seit hunderten Jahren. Für unsere Serie „Wer bietet mehr?“ suchen wir das älteste Buch Bochums. Steht es in Ihrem Regal?

„Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele“, sagte einst, vor vielen vielen Jahren, der römische Schriftsteller und Philosoph Cicero. Die Geschichte des Buches reicht weit zurück. Die ältesten Vorläufer waren die Papyrusrollen der Ägypter, das eigentliche Buch wurde im fünften Jahrhundert nach Christus erfunden. Von 1452 bis 1455 druckte Johannes Gutenberg in seiner Werkstatt in Mainz das erste Buch. Es handelte sich um eine lateinische Bibel, beschreibt der Verein „Alte Druckkunst“ auf seiner Homepage.

Wer bietet mehr? Wir suchen das älteste Buch Bochums!

Unsere Redaktion der WAZ Bochum hat vergangene Woche die Serie „Wer bietet mehr“ gestartet. Nachdem wir zuerst über ein Auto berichtet haben, das seit 50 Jahren denselben Besitzer hat, wollen wir nun in die spannende Welt der Bücher eintauchen. Wir haben uns gefragt: In welchem Regal steht das älteste Exemplar der Stadt?

WAZ startet Serie „Wer bietet mehr?“ Mit Klaus Blum und seinem Opel-Oldie startet die WAZ die Serie „Wer bietet mehr?“. In welchem Regal steht das älteste Buch, in welcher Kammer die älteste Konservendose in Bochum? Welches ist das älteste Haustier? Wer ist Bochums Tacho-König? Welche Ehe hält am längsten? Über diese und viele weitere Rekordhalter wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten berichten. So funktioniert’s: Wir veröffentlichen zu jedem Top-Thema einen Aufruf, auf den sich unsere Leser und User melden können. Die Sieger werden ausführlich vorgestellt. Auch mögliche Nachzügler werden gewürdigt. Wir freuen uns auf spannende und unterhaltsame Höchstgebote!

Haben Sie ein altes oder sehr altes Buch bei sich zu Hause stehen? Wissen Sie, wo das älteste Buch in Bochum zu finden sein könnte? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.bochum@waz.de oder per Brief an die WAZ-Redaktion, Huestraße 25 in 44787 Bochum.

