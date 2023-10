Weniger Studierende an Bochums Hochschulen: Woran das liegt

Das Semester an den Hochschulen in Bochum hat begonnen (Symbolbild)

Bochum. Das Semester an den Hochschulen in Bochum hat begonnen. An mancher sinkt die Zahl der Erstsemester – aber nicht überall. Ein Überblick.

Zwei Hochschulen in Bochum verzeichnen deutlich mehr Erstsemester als im vorherigen Jahr. Das geht aus Pressemitteilung der Hochschule Bochum und der Hochschule für Gesundheit hervor. An anderen Hochschulen und auch der Ruhr-Universität sieht es hingegen anders aus.

1210 Studierende haben sich an der Hochschule Bochum für Bachelor-Studiengänge eingeschrieben, 242 für den Master. „Das sind insgesamt 65 mehr Erstsemester als zum Wintersemester des Vorjahres“, so Sprecher Detlef Bremkens. Anfang Oktober lag die Zahl der Studierenden bei 7418, eine offizielle Gesamtzahl gebe es wohl erst in ein paar Wochen, die Hochschule erwartet aber etwas niedrigere Zahlen als im Vorjahr.

„550 neue Studierende starten“, heißt es von der Hochschule für Gesundheit. Das seien rund 150 mehr als im vergangenen Jahr. Insgesamt gebe es rund 1900 Studierende.

Ein Gruppenfoto zeigt die Erstsemester der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Foto: Wolfgang Helm

Ruhr-Universität und Hochschulen in Bochum: Weniger Studierende als im Vorjahr

An der Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist die Zahl der neuen Erstsemester auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. Wie die RUB auf Nachfrage mitteilte, rechnet sie für das Wintersemester 23/24 mit rund 4500 Studienanfängerinnen und -anfängern. Die Einschreibung läuft derzeit noch.

Nach Jahren mit sehr vielen neuen Erstsemestern sei das Niveau grundsätzlich gesunken. Wegen des doppelten Abitur- und starken Geburtenjahrganges habe die Uni zeitweise eine Auslastung von 120 Prozent gehabt. „Dies entsprach nicht der ,normalen’ durchschnittlichen Studienanfängerzahl der RUB“, sagt RUB-Sprecher Jens Wylkop.

Ein bundesweiter Trend, der sich auch in Bochum zeigt

An der Evangelischen Hochschule in Bochum sind die Zahlen in etwa gleich geblieben. Zum Wintersemester 2023/24 starten hier 427 Erstsemester, in den Vorjahren waren es 422 bzw. 425. „Die Zahl der Studierenden an der EvH beträgt derzeit 2611“, so Sprecherin Anja Happe in der vergangenen Woche.

Der bundesweite Trend – ein Rückgang der Studierendenzahlen – treffe auch die Technische Hochschule Georg Agricola (THGA), obgleich das Ausmaß nicht so hoch wie andernorts sei. „Besonders Ingenieurhochschulen mit Schwerpunkt auf den MINT-Bereich sind bundesweit von rückläufigen Zahlen betroffen“, erklärt Sprecher Marek Szabowski.

Studierendenzahl könnte sich noch verändern

Zum Wintersemester seien dort knapp über 300 Erstsemester begrüßen worden, insgesamt studieren an der THGA so laut aktuellem Stand rund 2200 Studierende. Bis November könne sich die Zahl aber noch verändern.

An der EBZ Business School in Bochum gibt es 146 Erstsemester, 42 habe ihr Studium bereits im Sommersemester begonnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum