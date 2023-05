Weniger Fahrtkosten für Politiker? Linke stellen Antrag

Bochum. Bochumer Linke wollen, dass Ratsmitglieder weniger Fahrtgeld erstattet bekommen. Stattdessen sollen Sport-Gutscheine für Schüler bezahlt werden.

Die Bochumer Linken wollen, dass Ratsmitglieder weniger Fahrtkosten erstattet bekommen. Statt 79 Euro sollen in Zukunft nur noch 49 Euro erstattet werden. „Durch die Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro gibt es keine gute Begründung mehr dafür, den Ratsmitgliedern eine höhere Fahrtkostenpauschale auszuzahlen“, sagt der Vorsitzende der Linksfraktion im Bochumer Rat, Horst Hohmeier. Ein entsprechender Antrag soll in der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 4. Mai, diskutiert werden.

Dort heißt es: „Sie (die Ratsmitglieder, Anm. d. Red.) sollten mit gutem Beispiel vorangehen und den klimaschonenden ÖPNV nutzen. Anstelle einer Ausstellung des Deutschlandtickets sollen die Ratsmitglieder aber mit der Auszahlung der reduzierten Fahrtkostenpauschale die Wahlfreiheit behalten, ob sie von der Pauschale ein Deutschlandticket erwerben, ihren Parkplatz im Rathaus bezahlen oder die Spritkosten für den privaten PKW kompensieren.“

Das eingesparte Geld soll – nach Angaben der Linken mehr als 30.000 Euro im Jahr – zur Finanzierung eines Sport-Gutscheins für Erstklässler genutzt werden. SPD und Grüne hätten diesen aus Kostengründen in den Haushaltsberatungen abgelehnt.

