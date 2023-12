Welchen Service es in Bochum über die Feiertage gibt

Bochum Öffentliche Einrichtungen sind in Bochum über den Jahreswechsel begrenzt geöffnet. Wir informieren über wichtige Feiertags-Notdienste.

Über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel gibt es nur eingeschränkte Öffnungszeiten und Dienste der öffentlichen Einrichtungen in Bochum. Das ist in Corona-Zeiten nicht anders als in gewöhnlichen Jahren. An dieser Stelle veröffentlichen wir eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Einzelheiten finden Sie jeweils im Netz bei den einzelnen Einrichtungen.

Stadtverwaltung schließt vom 25. Dezember bis einschließlich 1. Januar

Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr noch wichtige Verwaltungsangelegenheiten erledigen möchten oder müssen, haben dazu bis Freitag, 22. Dezember, die Möglichkeit. Von Montag, 25. Dezember, bis einschließlich Montag, 1. Januar 2024, bleibt die Stadtverwaltung geschlossen. Für dringende und nicht aufschiebbare Angelegenheiten gibt es Notdienste:

Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, erreichen Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 8 bis 18 Uhr das Servicecenter unter der Behördennummer 115 und der Rufnummer 0234/ 9100. Wer an Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie Silvester und Neujahr oder außerhalb der Servicezeiten in dringenden Notfällen die Stadtverwaltung erreichen muss, wird unter der Rufnummer 0234/ 92540 automatisch an die Feuerwehr weitergeleitet. Diese stellt dann den Kontakt zu den Notdienstmitarbeitenden der Fachämter her. In lebensbedrohlichen Notfällen steht die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zur Verfügung.

Soziale Dienste sind an einigen Tagen zu erreichen

Das Amt für Bürgerservice im Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2–6, bietet für das Standesamt für Donnerstag, 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr einen Notdienst für Bestatter vor Ort an. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang „A“ im Innenhof des Rathauses. Das Büro für Kfz-Angelegenheiten bleibt geschlossen. Der Notdienst des Bürgerbüros ist am Donnerstag, 28. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr über das Servicecenter zu erreichen.

Der Soziale Dienst des Jugendamtes ist in Notfällen unter der Kindernotrufnummer 0234/ 9105463 zu erreichen. Die Fachstelle für Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA) ist am Mittwoch, 27. Dezember, und am Donnerstag, 28. Dezember, von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 29. Dezember, von 8 bis 14 Uhr erreichbar. Den Sozialpsychiatrischen Dienst inklusive kinder- und jugendpsychiatrischen Dienst können Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 27. Dezember, von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 28. Dezember, von 8 bis 16.30 Uhr, sowie am Freitag, 29. Dezember, von 8 bis 16 Uhr sowohl am Westring 26 als auch in der Sommerdellenstraße 26 vor Ort erreichen. Mit einer Ausnahme: Der Standort an der Sommerdellenstraße 26 ist am Freitag, 29. Dezember, nur bis 13 Uhr geöffnet.

Not- und Winterdienst des Technischen Betriebs

Der Technische Betrieb stellt einen Not- und Winterdienst sicher und ermöglicht Bestattungen und Einäscherungen. Es ist am Donnerstag, 28. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr möglich, im Gesundheitsamt, Westring 28/30, ordnungsbehördliche Bestattungen anzuzeigen und Leichenpässe zur Überführung von Leichen ausstellen zu lassen. Telefonisch ist das Gesundheitsamt dafür in dieser Zeit unter der Nummer 0234/ 9102300 erreichbar. Der telefonische Notdienst nimmt außerdem unter 0234/ 9103207 Sterbemeldungen für Menschen ohne Angehörige entgegen. Meldepflichtige Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz können dem Gesundheitsamt am Mittwoch, 27. Dezember und am Donnerstag, 28. Dezember, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 29. Dezember, von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0234/ 9104773 mitgeteilt werden.

Einige städtische Institute sind geöffnet

Die Ausstellungen des Stadtarchivs, Wittener Straße 47, sind von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 30. Dezember, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Lesesaal bleibt geschlossen. Der Orchesterbetrieb der Bochumer Symphoniker läuft in vollem Umfang. Das Kunstmuseum, Kortumstraße 147, ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie 1. Januar 2024 geschlossen. An den anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten: mittwochs 12 bis 20 Uhr sowie donnerstags bis samstags 10 bis 17 Uhr. Alle Informationen dazu gibt es unter www.kunstmuseumbochum.de.

Für Sternegucker hat das Planetarium Bochum, Castroper Straße 67, ein volles Weihnachtsferienprogramm zusammengestellt – mit Ausnahme des ersten Weihnachtsfeiertags, 25. Dezember, und Neujahr, 1. Januar 2024. An diesen Tagen bleibt das Planetarium geschlossen. Alle Informationen zum Programm gibt es unter www.planetarium-bochum.de.

Öffnungszeiten der Museen und Büchereien

Das Kunsthistorische Museum Haus Kemnade, An der Kemnade 10, Hattingen, ist am Sonntag, 24. Dezember, Montag, 25. Dezember, Sonntag, 31. Dezember, und Montag, 1. Januar 2024 geschlossen. Von Dienstag, 26. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, ist das Museum von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen zu den Öffnungszeiten und dem Ausstellungsprogramm sind im Internet unter www.fv-hauskemnade.de abrufbar. Das Heimatmuseum Helfs Hof, In den Höfen 37, ist von Sonntag, 24. Dezember, bis Freitag, 5. Januar 2024, geschlossen. Informationen zu den Öffnungszeiten und dem Ausstellungsprogramm sind im Internet unter www.bochum.de/Kulturbuero-und-Kulturhistorische-Museen/Dienstleistungen-und-Infos/Heimatmuseum-Helfs-Hof zu finden.

Die Zentralbücherei und die Zweigbüchereien sind von Samstag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 1. Januar 2024, geschlossen. Die Medienrückgabe ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Daher sollten Nutzerinnen und Nutzer ihre Leihfristen rechtzeitig beachten und eventuell verlängern. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, ist die Stadtbücherei mit allen Standorten wieder wie gewohnt geöffnet.

Sporthallen und Stadien bleiben geschlossen

Die Musikschule Bochum, Westring 32, hat in den Weihnachtsferien von Donnerstag, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 5. Januar 2024, geschlossen. Auch die städtischen Sporthallen und Stadien bleiben von Donnerstag, 21. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar 2024, geschlossen. Die städtischen Sportplätze stehen ab Montag, 18. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 3. Januar 2024, nicht zur Verfügung. Ab dem 4. Januar 2024 ist eine Nutzung wieder möglich. Die Seniorenbüros sind in der Zeit von Samstag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 1. Januar 2024, geschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, sind sie wieder wie gewohnt geöffnet.

Parkhäuser P7, P8 und P9 sind geöffnet

Die Parkhäuser der Bochum Wirtschaftsentwicklung (WEG) haben über Weihnachten und zu Silvester abweichende Öffnungszeiten. An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr können Besucherinnen und Besucher der Bochumer Innenstadt das neue Parkhaus P7 Kurt-Schumacher-Platz direkt am Hauptbahnhof jeweils von 10 bis 24 Uhr nutzen. Das Parkhaus P8 Konrad-Adenauer-Platz in direkter Nähe zum Bermudadreieck ist wie gewohnt 24 Stunden durchgängig geöffnet. Das Parkhaus P9 am Schauspielhaus öffnet am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester zu den Vorstellungen im Schauspielhaus seine Tore. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie im Netz auf: www.parken-in-bochum.de . Alle weiteren Parkhäuser in der Innenstadt sind zu Weihnachten und über den Jahreswechsel geschlossen.

Nachtexpress-Linien der Bogestra fahren Heiligabend früher

An Heiligabend, Sonntag, 24. Dezember, gehen die Nachtexpress-Linien (NE-Linien) der Bogestra mehrere Stunden früher als sonst auf ihre Strecken. Der Nachtexpress auf der 306 und auf der 318 startet seine Fahrten gegen 18.20 Uhr, die Nachtexpress-Fahrten der U35 beginnen gegen 19 Uhr. Die Nachtexpress-Busse NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8 gehen um 19.20 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof auf ihre erste Runde. Der NE10 beginnt dort seine Heiligabend-Schicht um 19.01 Uhr. Die Nachtexpress-Linien an Heiligabend verkehren bis ca. 5 Uhr. Der NE4 hat vom 24. auf den 25. Dezember einen verkürzten Linienweg. Er fährt dann zwischen Bochum Hbf und Stiepel Dorf (und zurück).

Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen – bis sie von den Nachtexpress-Linien abgelöst werden – nach Sonntagsfahrplan. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Die Busse und Bahnen gehen aber etwas später als gewohnt auf Strecke. Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können schon jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft und der App „Muttis eTarif“ abgerufen werden. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die Servicenummer 08006/504030 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) angerufen werden.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für dringende Fälle

Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) steht Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, „bei denen akute Beschwerden auftreten, deren Behandlung nicht bis zur regulären Öffnung der Arztpraxen warten kann“, wie es heißt. Typische Fälle für den Bereitschaftsdienst sind: Erkältungskrankheiten, grippale Infekte mit Fieber und Schmerzen, Infektionen von Hals, Nase, Ohren, Magen-Darm-Infekte mit Brechdurchfall, akute Bauchschmerzen, Migräne oder Hexenschuss.

Weitere Informationen, Adressen und Öffnungszeiten der mehr als 90 Notdienstpraxen in Westfalen-Lippe gibt es unter www.kvwl.de/notfalldienst oder über die kostenlose Patientenservice-Nummer 116 117, die an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar ist. Unter dieser Rufnummer können Patientinnen und Patienten auch um einen Hausbesuch bitten, wenn sie den Weg in eine Bereitschaftsdienstpraxis nicht auf sich nehmen können.

Stadtwerke sind in Notfällen rund um die Uhr erreichbar

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum ist in Notfällen 24 Stunden am Tag erreichbar. Dies gilt auch für die Zeit „zwischen den Jahren“. Die Notrufnummern lauten: Strom/Öffentliche Beleuchtung: 0234 /9601111, Gas/Wasser: 0234/ 9602222, Fernwärme: 0234/ 9603333.

Das Kundencenter der Stadtwerke Bochum ist vom 27. bis 29. Dezember und wieder ab dem 2. Januar geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Die telefonische Kundenberatung ist vom 27. bis 30. Dezember von 8 bis 20 Uhr unter 0234/ 9603737 erreichbar.

