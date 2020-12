Welchen Service es in Bochum über die Feiertage gibt

Öffentliche Einrichtungen sind in Bochum über den Jahreswechsel nur begrenzt geöffnet. Wir informieren über die wichtigsten Feiertags-Notdienste.

Bochum. Über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel gibt es nur eingeschränkte Öffnungszeiten und Dienste der öffentlichen Einrichtungen in Bochum. Das ist in Corona-Zeiten nicht anders als in gewöhnlichen Jahren. An dieser Stelle veröffentlichen wir eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Einzelheiten finden Sie jeweils im Netz bei den einzelnen Einrichtungen.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Stadtverwaltung Bochum schließt vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar. Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr noch wichtige Verwaltungsangelegenheiten erledigen möchten oder müssen, haben dazu bis zum 23. Dezember die Möglichkeit. Für dringende und nicht aufschiebbare Angelegenheiten gibt es Notdienste:

Von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Dezember, ist das Service-Center von 8 bis 18 Uhr unter der 115 Behördennummer und der 0234/ 910-0 zu erreichen. Das Amt für Soziales sowie das Jugend-, Ordnungs-, und Veterinäramt sind für Notfälle 1. und 2. Weihnachtstag in Notfällen ebenfalls unter 0234/ 910-0 zu erreichen. Der Ruf geht automatisch an die Feuerwehr.

+++ Hier lesen Sie unseren stets aktuellen Corona-Blog +++

Das Amt für Bürgerservice im Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2–6, hat unterschiedliche Öffnungszeiten: Das Büro für Kfz-Angelegenheiten bleibt geschlossen. Das Bürgerbüro bietet am 28.12. und 30.12. in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Rufbereitschaft an. In Notfällen: 0234/ 910 – 0 und 115.

Das Standesamt öffnet Dienstag, 29. Dezember, von 10 bis 12 Uhr für die Beurkundung von Sterbefällen. Das Jugendamt ist während der Schließzeiten in Notfällen über den Kindernotruf 0234/ 910-54 63 zu erreichen. Den Sozialpsychiatrischen Dienst inklusive Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst kann Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, von 8 bis 16 Uhr unter 0234/ 910-32 39 und vor Ort, Westring 26 sowie Sommerdellenstraße 26 (Wattenscheid), erreicht werden.

Meldepflichtige Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Aufgrund der besonderen Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie ist die Erreichbarkeit über die Corona-Hotline 0234/ 910-55 55 gewährleistet: Am 24., 26. und 31. Dezember von 8 – 12 Uhr, vom 28. bis 30. Dezember von 8 bis 16 Uhr und am 2. Januar in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Am Dienstag, 29. Dezember, können sich Bestatterinnen und Bestatter zwischen 10 und 12 Uhr im Gesundheitsamt, Westring 28/30, Telefon 0234/ 910-32 10, Leichenpässe zur Überführung von Verstorbenen ausstellen lassen. Der Notdienst dort nimmt außerdem Sterbemeldungen für Menschen ohne Angehörige entgegen: 0234/ 910-32 07 oder -32 87.

Der Technische Betrieb stellt einen Not- und Winterdienst sicher und ermöglicht Bestattungen und Einäscherungen. Einige städtische Institute sind unter Vorbehalt einer anderen Regelung wie folgt geöffnet: Das Planetarium ist aufgrund der aktuellen Beschlusslage zur Corona-Situation voraussichtlich Mitte Januar wieder für seine Besucherinnen und Besucher da. Das Kunstmuseum Bochum, Kortumstraße 147, bleibt bis zum 31. Dezember geschlossen.

Das Museum im Haus Kemnade ist in der Zeit von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. Dezember, und von Donnerstag, 31. Dezember, bis Freitag, 1. Januar, geschlossen. Das Bochumer Zentrums für Stadtgeschichte – Stadtarchiv, Wittener Straße 47, ist in der Zeit vom 24. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Ab Dienstag, 5. Januar, ist der Lesesaal nach vorheriger Anmeldung wieder geöffnet. Die Zentralbücherei und die Zweigbüchereien sind von Mittwoch, 23. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar 2021, geschlossen. Der letzte Tag um Medien zurückzugeben ist in der Zentralbücherei am Dienstag, 22. Dezember. Ab Montag, 4. Januar 2021, öffnen die Zentralbücherei und die Zweigstellen wieder wie gewohnt.

Die Musikschule Bochum bietet in den Schulferien von Montag, 21. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar 2021 keinen Unterricht an. Die städtischen Sporthallen, -plätze und Stadien bleiben in den Weihnachtsferien, 23. Dezember bis 6. Januar 2021, grundsätzlich geschlossen. Aktuelle Mitteilungen finden Sie auch auf twitter.com/bochum_de, unserem Facebook-Kanal oder der Homepage www.bochum.de.

Stadtwerke über die Feiertage erreichbar

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum ist in Notfällen 24 Stunden am Tag erreichbar. Dies gilt natürlich auch für die Zeit „zwischen den Jahren“.

Die Notrufnummern lauten:

- Strom/Öffentliche Beleuchtung: 0234/ 960-1111

- Gas/Wasser: 0234/ 960-2222

- Fernwärme: 0234/ 960-3333

Das Kundencenter der Stadtwerke Bochum bleibt aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Der telefonische Kundendienst ist am 28., 29., 30. Dezember und 2. Januar von 8 Uhr bis 20 Uhr unter 0234/ 960-3737 erreichbar.

Dienste im Jobcenter und USB

Das Jobcenter steht seinen Kunden zum Jahreswechsel an allen Werktagen bis einschließlich Mittwoch, den 30. Dezember 2020 telefonisch, per Mail und per Post zur Verfügung. Vereinbarte Termine finden ebenfalls statt. Das Service-Center ist an allen Werktagen von 8 bis 18 Uhr zu erreichen: 0234/ 93 63-0

Zu Feiertagen ändern sich die Leerungstermine der Restmüll-, Bio-, Papier- und Wertstofftonne. Die Leerungstermine werden wegen des 1. Weihnachtsfeiertages vorgezogen. Der erste verschobene Leerungstermin findet somit bereits diesen Samstag, 19. Dezember, statt. Die Leerungstermine von Neujahr werden am Samstag, 2 Januar 2021, nachgeholt. Details auf der USB-Homepage

Vom 23. Dezember bis einschließlich zum 5. Januar 2021 pausiert die Corona-Hotline der Bochumer Ehrenamtsagentur. Über diese Hotline können sich Bochumer und Bochumerinnen melden, die wegen der Corona-Pandemie Hilfe benötigen oder selbst Hilfe anbieten wollen. Da die Geschäftsstelle der Bochumer Ehrenamtsagentur vom 23.12. bis einschließlich zum 5.1. 2021 Betriebsferien macht, pausiert auch die Corona-Hotline Ehrenamt. Ab dem 6. Januar 2021 ist die Corona-Hotline wieder erreichbar. Wer gerne helfen möchte oder Hilfe benötigt, kann sich danach wieder telefonisch unter 0234/ 61 05 77 81 (Helfer) bzw. unter 0234/ 61 05 77 80 (Hilfesuchende) oder per E-Mail unter info@ehrenamt-bochum.de melden.

Weitere Artikel aus Bochum finden Sie hier