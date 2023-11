Weiterführende Schulen Bochum: Wann ist Tag der offenen Tür?

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Werne – hier ein Foto vom Schulfest im August 2023 – ist eine von fünf Gesamtschulen in Bochum.

Bochum. Bevor das Anmeldeverfahren fürs Schuljahr 2024/25 startet, bieten weiterführende Schulen in Bochum Tage der offenen Tür. Hier sind die Termine.

Nach der Einschulung ist es der nächste große Einschnitt und eine wichtige Entscheidung: Für mehrere Tausend Viertklässlerinnen und Viertklässler in Bochum steht mit dem Schuljahr 2024/25 der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Das Anmeldeverfahren startet, wenn die Halbjahreszeugnisse ausgegeben sind. Aber welche Schule ist die richtige für mein Kind? Wer sich vorab informieren will, sollte bereits jetzt damit anfangen. Vor Weihnachten stellen sich die Schulen jeweils an einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vor, die ersten Termine starten bereits Anfang November. Hier gibt’s den Überblick:

Tag der offenen Tür an Hauptschulen in Bochum

Liselotte-Rauner-Schule (Voedestr. 46/48, Tel.: 02327 900374): Samstag, 18. November, 08.15-11.45 Uhr. Begehung der Schule und Gespräche, „Schule erleben“.

Werner-von-Siemens-Schule (Haydnstr. 3, Tel.: 0234 9256320): bislang kein Termin bekannt

Tag der offenen Tür an Realschulen in Bochum

Anne-Frank-Schule (Heinrichstr. 2, Tel.: 0234 85834): Samstag, 25. November, 9-13 Uhr. Rundgänge durch die Schule, Musikaufführung, Turnangebote, Vorstellung von AGs, Eltern-Café, Infos zu Betreuung und Nachmittagsangeboten, Werteerziehung.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (Lohring 22, Tel. 0234 336590): Freitag, 24. November, 16-18.30 Uhr. Begrüßung in der Aula durch Schulleitung und ältere Schüler, geführte Rundgänge durch Lernstationen, Informationen und Infostände zu weiteren Angeboten, Gespräche mit Schulleitung und Kollegium beim kulinarischen Ausklang.

Hans-Böckler-Schule (Querenburger Str. 35, Tel.: 0234 9380086): Samstag, 25. November, 10-13 Uhr. Begrüßung, Rundgang durch die Schule mit Angeboten aus verschiedenen Fächern, Gesprächsmöglichkeiten zu verschiedenen Themen.

Pestalozzi-Schule (Graf-Adolf-Str. 40, Tel.: 02327 910700): Samstag, 4. November, 10-13 Uhr. Info zum Schulprogramm in der Aula, alle 30 Minuten Rundgänge durch die Schule, Individuelle Beratung zu Profilklassen und Schulprogrammpunkten, Mitmachunterricht und Workshops in verschiedenen Fächern.

Realschule Höntrop (Höntroper Str. 99, Tel.: 02327 974710): Freitag, 10. November, 16-19 Uhr.

Tag der offenen Tür an Gesamtschulen in Bochum

Erich-Kästner-Schule (Markstr. 189, Tel.: 0234 9734910/14): Samstag, 25. November, 9-13 Uhr. Digitale Präsentation der Schule, geführte Rundgänge, Infostände und Mitmachangebote, individuelle Beratung zu Profilzweigen, Fußballturnier für Grundschulen, Notierung der Klassenwünsche.

Heinrich-Böll-Gesamtschule (Agnesstr. 33, Tel.: 0234 516020): Samstag, 25. November, 9-13 Uhr. Zentrale Infoveranstaltung, geführte Rundgänge, Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht, Fachraumbesichtigungen, Musik-Veranstaltungen, Vorstellung der drei Sonderzweige, Informationen zur Schullaufbahn, Ausstellungen und Projekte zum Mitmachen, Café Böll, Virtuelles Angebot auf der Schulhomepage.

Maria Sibylla Merian-Gesamtschule (Lohackerstr. 15, Tel.: 02327 605610): Samstag, 2. Dezember, 9-13 Uhr. Mitschauunterricht, Zirkus zum Mitmachen, Rundgänge, Informationsstände.

Willy-Brandt-Gesamtschule (Wittekindstr. 33, Tel.: 0234 325951-0): Kein Tag der offenen Tür geplant. Umkreisgrundschulen werden informiert.

Gesamtschule Bochum-Mitte (Gahlensche Str. 204 b, Tel.: 0234 966429): Samstag, 18. November, 9-13 Uhr. Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht, zentrale Infoveranstaltung, Rundgang durch die Schule, Kinderbetreuung durch ältere Schüler*innen, Aktivitäten für Kinder und Verpflegung auf dem Schulhof.

Tag der offenen Tür an Sekundarschulen in Bochum

Nelson-Mandela-Schule (Stiftstr. 25, Tel.: 0234 68727834): Montag, 11. Dezember, 18 Uhr. Termine zur persönlichen Information inkl. Führung durch die Schule können telefonisch unter 0234 33 898 30 oder per E-Mail unter lars.lauterbach@nms-bo.de vereinbart werden.

Rupert-Neudeck-Schule (Dr.-C.-Otto-Str. 88, Tel.: 0234 94127593): Freitag, 24. November, 16-18 Uhr. Tag der offenen Tür mit Einblicken in den Schulalltag.

Tag der offenen Tür an den Gymnasien in Bochum

Goethe-Schule (Goetheplatz 1, Tel.: 0234 43885510): Samstag, 25. November, 9-14 Uhr.

Graf-Engelbert-Schule (Königsallee 77/79, Tel.: 0234 930201-0): Samstag, 2. Dezember, 10-13 Uhr. Informationen in der Aula, Führungen durch die Schule, Schnupperunterricht in Englisch, MINT und NaWi, Mitmachaktionen und Wahlangebote in anderen Fächern und AGs, Gespräche mit Schulleitung, Kollegium, Eltern und Schülern möglich, Elterncafé.

Heinrich-von-Kleist-Schule (Heinrichstr. 2, Tel.: 0234 891250): Mittwoch, 15. November, 18.30 Uhr (Digital): Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Freitag, 24. November, 15-18 Uhr (Präsenz): Kurze Begrüßung und Informationen zum Nachmittag, Kennenlernen von Personen, Räumlichkeiten und Schulprofil, kurze Mitmachangebote.

Hellweg-Schule (Lohackerstr. 13, Tel.: 02327 309210): Samstag, 18. November, 9-12.30 Uhr. Vorstellung der Schule mit Profilmerkmalen, Rundgänge in kleinen Gruppen, Mitmach- und Ausprobierstationen, Einblicke in den Unterricht und individuelle Beratung.

Hildegardis-Schule (Klinikstr. 1, Tel.: 0234 516070): Samstag, 2. Dezember, 9-13.30 Uhr. Begrüßung in der Aula, Mitmach-Angebote, geführte Rundgänge, Vorstellung des bilingualen Zweiges, Gesprächsmöglichkeiten, Weihnachtsmarkt und Eltern-Café.

Lessing-Schule (Ottilienstr. 12, Tel.: 0234 6872610): Samstag, 2. Dezember, 8.30-13.30 Uhr. Voranmeldung über die Homepage der Schule. Zentrale Infoveranstaltung in der Aula, Rundgänge durch die Schule, Mitmachunterricht, Markt der Möglichkeiten und Mensa, Kaffee und Kuchen durch die SV.

Märkisches Gymnasium Wattenscheid (Saarlandstr. 40-44, Tel.: 02327 549810): Freitag, 14. November, 18 Uhr: Informationsabend in der Aula. Samstag, 25. November, 10-12 Uhr: Beratungs- und Informationsgespräche, digitale „Unterrichtsbesuche“, Präsentation von Profilen, AGs und Projekten.

Neues Gymnasium Bochum (Querenburger Str. 45, Tel.: 0234 579789-0): Samstag, 25. November, 9-13 Uhr. Teilnahme an Aktionen der naturwissenschaftlichen Fächer, Vorstellung des Europaprofils, Vorstellung des iPad-Einsatzes, Vorstellung verschiedener AG-Angebote und Musikgruppen, Vorstellung der schulischen Übermittagsbetreuung, Sport zum Ausprobieren, Vorstellung des neuen Schulgebäudes.

Schiller-Schule (Waldring 71, Tel.: 0234 93044-11): Donnerstag, 7. Dezember sowie Freitag, 8. Dezember, jeweils 16-18.30 Uhr: Zentrale Begrüßung und Information in der Aula, geführte Rundgänge durch die Schule in Kleingruppen, Präsentation zentraler Bausteine des Unterrichts und der pädagogischen und methodischen Konzepte.

Theodor-Körner-Schule (Keilstr. 42-48, Tel.: 0234 9442610): Samstag, 25. November, 08.45-13 Uhr. Geführte Rundgänge in Kleingruppen, individuelle Gespräche und Beratungen im Pädagogischen Zentrum zur Erprobungsstufe und zur Schullaufbahn, Angebot von Schnupperunterricht, Präsentationen aus dem Schulleben, Infostand zur Übermittagsbetreuung, Beratung verschiedenen Fördermöglichkeiten, Betreuungsangebot für jüngere Kinder. (ska)

