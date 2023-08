Weitere Modekette in Bochums Innenstadt schließt – wer folgt

In Bochums Fußgängerzone kündigt sich die nächste Ladenschließung an. Eine weitere Modekette verlässt die Innenstadt. Der Nachfolger dürfte viele Kunden anlocken.

Bochum. Wieder eine Ladenschließung in der Innenstadt: Eine Modekette verlässt Bochum. Der Nachfolger steht fest – er dürfte zahlreiche Kunden locken.

Es tut sich wieder einmal was im Einzelhandel in Bochums Innenstadt: „Räumungsverkauf wegen Schließung“ ist unübersehbar am Schaufenster an der Huestraße plakatiert: Die Modekette Brax zieht sich aus der Fußgängerzone zurück. Wie das Unternehmen, dessen bekannte Werbegesichter Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović sind, auf Nachfrage bestätigt, ist Ende September Schluss in Bochum.

Am Samstag, 30. September 2023, werde der letzte Öffnungstag der Filiale sein, sagt eine Sprecherin. Bis dahin gelten laut Aushang geänderte Öffnungszeiten (montags bis samstags, 10 bis 17 Uhr), Kundinnen und Kunden können im Ausverkauf auf bis zu 70 Prozent Rabatt hoffen.

Bochum: Modekette verlässt City – Hinweise auf Nachfolger

Brax schließe die Filiale, weil der Mietvertrag auslaufe, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Mehr sagt sie nicht zu dem Weggang, stellt aber klar: Ein Umzug in den Ruhrpark sei nicht geplant.

Die Modekette Brax schließt ihre Filiale in der Bochumer Innenstadt. Neben der Ankündigung von Rabatten hängen bereits kleine Zettel, die Hinweise auf den Nachfolgemieter geben. Foto: Carolin Rau / WAZ

Unterdessen steht bereits fest, wer in dem Ladenlokal an der Huestraße als Nachmieter folgt: „Eröffnung Mitte November 2023“, heißt es auf Zetteln, die im Schaufenster ausgehängt sind. Absender: „Dille & Kamille“.

„Es stimmt“, bestätigt Marcel Voß, Sprecher der Bochum Wirtschaftsentwicklung (WEG), „Brax geht, ,Dille & Kamille’ kommt.“ Die niederländische Kette für Wohn- und Deko-Artikel hatte im Juli bestätigt, eine Filiale in Bochum zu planen – wo genau, dazu wollte man sich seinerzeit aber nicht weiter äußern. Dass sie in Bochum nun ihren deutschlandweit erst fünften Standort eröffne, sei „ein Erfolg“, sagt Voß, die WEG freue sich darüber sehr. Dem Branchenmix in der Innenstadt werde das sicherlich guttun.

„Dille & Kamille“ wird übrigens, anders als andere Geschäfte in der City, die reguläre Miete für das Ladenlokal zahlen. Das Unternehmen habe keine Anfrage zum „Sofortprogramm Innenstadt“ gestellt, berichtet WEG-Sprecher Voß. Das Land NRW fördert mit dem Programm die Ansiedlung von Einzelhändlern in den Innenstädten; Bochum stehen aus dem Landestopf rund 1,8 Millionen Euro für die City, weitere 200.000 Euro für Wattenscheid zur Verfügung. Wer in den Genuss der Förderung kommt, kann die Ladenmiete für zwei Jahre lang um bis zu 80 Prozent reduziert bekommen.

