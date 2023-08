„Weisse Bescheid?“ im Spiele-Test: Bochum-Quiz hat ein Manko

Bochum. Ein Bochum-Quiz soll Spielspaß mit Lokalkolorit bieten. Lohnt es sich? Wir haben das Ruhrgebiets-Spiel getestet – und sehen einen Haken.

Autsch. Die Spielrunde währt noch keine Minute, da deutet sich der erste Fehler an. „Weisse Bescheid im Ruhrpott?“, fragt der Fuge-Verlag und hat 15 Ausgaben des Gesellschaftsspiels zu Städten und Kreisen im Ruhrgebiet herausgebracht – darunter auch eine Bochum-Edition. Zeit für eine kleine Testrunde in der Lokalredaktion.

„Welcher Autobauer betrieb bis 2015 ein großes Werk in Bochum?“, steht also auf der ersten Fragekarte der leichtesten Kategorie 1. Während an dieser Stelle niemand der Anwesenden die vier Auswahlmöglichkeiten braucht, um auf die Antwort „Opel“ zu kommen, platzt es gleich aus zwei Kollegen heraus: „2015? Quatsch! Das Werk hat doch 2014 geschlossen!“

Vier Auswahlmöglichkeiten gibt es zu jeder Frage – der Fragehalter verdeckt unter dem „?“ praktischerweise die richtige Antwort, sodass Schummeln erschwert wird. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Weisse Bescheid im Ruhrpott“: komplexes Regelwerk für ein Quizspiel

„Alle Inhalte wurden von den Autoren sorgfältig gesammelt und vom Lektorat überprüft“, schreiben die Spielemacher in der Anleitung „In eigener Sache“. Inhaltliche und sachliche Fehler könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, alle Angaben erfolgten ohne Garantie. Nun gut – der letzte Zafira rollte tatsächlich Anfang Dezember 2014 vom Band, anschließend wurde das Werk nur noch abgewickelt. Aber: Geschenkt, dem Spaß am Spielen tut das keinen Abbruch (und nicht nur Lokalredakteure freuen sich ja ab und an, wenn sie mit Besserwissen glänzen können).

Wer das Ruhrpott-Quiz zum ersten Mal spielt, muss sich zunächst durch die einigermaßen komplizierten Regeln arbeiten. Hier gilt es nicht, schlicht mit Püppchen vorwärtszukommen oder Steine für einzelne Kategorien zu ergattern; statt eines großen Spielplans für alle gibt es je eine kleine Papp-Platte für jede und jeden. Ziel ist es, diesen eigenen Spielplan mit „Jetons“ zu füllen.

Jeder Spieler bekommt bei „Weisse Bescheid im Ruhrpott“ einen eigenen Spielplan, den es mit kleinen „Jetons“ zu füllen gilt. Diese kann man sich je nach Schwierigkeitsgrad bei den verschiedenen Fragen erspielen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Beim Bochum-Quiz dürfen alle mal Quizmaster sein

Hier wird’s kniffliger, da darf die Anleitung auf dem Tisch nicht fehlen: Je nach Fragekategorie – sechs Stufen gibt’s insgesamt – bekommt man für eine richtige Antwort eine unterschiedliche Anzahl und Kombination verschiedener kleiner Papp-Chips: mal zeigen sie Ortseingangsschilder mit Ruhrgebietsstädten, mal kleine ruhrgebietstypische Bilder.

Die Rolle des Quizmasters geht reihum: Eine(r) liest Fragen vor, alle anderen wissen oder raten und geben ihre Antwort mittels verdeckter Antwortkarte gleichzeitig ab. Wer falsch liegt, muss pausieren, alle Verbliebenen bekommen anschließend eine Frage der nächsthöheren Kategorie gestellt. Wer unsicher ist, kann auch einen Joker einsetzen. Wie dieser hilft, entscheidet der Würfel.

Die WAZ-Redakteure Ralf Drews (links) und Jürgen Stahl bei der Testrunde von „Weisse Bescheid im Ruhrpott?“. Wer das Spiel zum ersten Mal spielt, muss permanent die Anleitung zur Hand haben – zu komplex sind die Kriterien, wann es welche Jetons gibt. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Weisse Bescheid im Ruhrpott“: Vom Opel-Aus bis zu Hasenbroten

Wir lassen die Opel-Debatte hinter uns und quizzen weiter: Beschäftigen uns mit Hasenbroten („Was kann einem im Ruhrpott umgangssprachlich wirklich ,passieren’?“) und Spardosen („Was ist in der Schatzkammer Kemnade von Bochum als Sammlung ausgestellt?“), beantworten die Frage, wer der Legende nach erstmals um das Jahr 1700 Kohle auf Bochumer Boden fand (ein Hirtenjunge).

Schon stehen die Kategorien 5 und 6 an. Wir wollen an dieser Stelle nicht „spoilern“ und reichen die Fragen mal weiter – wüssten sie, welche Sportart das Team „Ruhr Phoenix“ aus Bochum betreibt? Und welcher Bochumer Fußballbotschafter hinter „Scudetto“ steht? (Auflösung in der Infobox)

WAZ-Redakteurin Sarah Kähler liest die ersten Fragen vor, die Kollegen müssen antworten: Bei „Weisse Bescheid im Ruhrpott“ geht die Rolle des Quizmasters reihum. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Manko: Nur wenig Bochum im Bochum-Quiz

Fazit: „Weisse Bescheid im Ruhrpott – Bochum“ ist ein unterhaltsames Spiel mit einer schönen Bandbreite von Fragen aus unterschiedlichsten Ressorts – da ist für jeden was dabei, aber selbst geborene Ruhris und langjährige Lokalredakteure müssen auch mal tief im Gedächtnis kramen oder gar raten. Ob es zum Spielspaß wirklich die individuellen Spielpläne und das recht aufwändige Jeton- und Joker-System braucht, darf bezweifelt werden. Das größte Manko: Der Bochum-Anteil bleibt mit gerade mal zehn Prozent leider sehr gering; wer die 55 Bochum-Fragen nicht gut durchmischt, dürfte nach kurzer Zeit mit ihnen durch sein. Dann bleiben die regionalspezifischen Fragen.

Bochum-Quiz ist eine von 15 Ruhrgebiets-Ausgaben Quizmi ist die Spielesparte des Fuge-Verlags aus Freiburg. In der „Wer kennt...?“-Serie sind in den vergangenen Jahren diverse Quizspiele erschienen, die lokales oder regionales Wissen abfragen, von „Wer kennt Augsburg?“ über „Wer kennt Rostock?“ bis hin zu „Wer kennt Bayern?“ Die 15 Ruhrpott-Ausgaben tragen Lokalkolorit im Namen: Statt „Wer kennt...?“ heißen sie „Weisse Bescheid...?“ Revierquiz-Ausgaben gibt es neben Bochum, zu 14 weiteren Städten und Kreisen (EN-Kreis, Kreis Wesel). Die stadtspezifischen Fragen kann man jeweils auch als Ergänzset nachkaufen und so zum Beispiel das Bochum-Spiel noch um einige gezielte Dortmund-Fragen erweitern. Die Ruhrpott-Quizze sind auch im WAZ-Leserladen erhältlich. Sie kosten 26,95 Euro. Mehr Infos: www.leserladen.waz.de Die Auflösung zu den beiden Fragen im Text: Das Team „Ruhr Phoenix“ spielt Quidditch. Und hinter „Scudetto“ steckt der Bochumer Ben Redelings.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum