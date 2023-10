Weihnachtssingen im Ruhrstadion Bochum: Termin und Preise

Bochum. Das Weihnachtssingen im Ruhrstadion geht in die zweite Runde. Ab sofort gibt’s Tickets für das Event am 20. Dezember. Was Besucher wissen müssen.

Ein Stadionchor mit tausenden Stimmen in einzigartiger Atmosphäre: Das Weihnachtssingen im Bochumer Ruhrstadion geht nach großem Erfolg im vergangenen Jahr in die nächste Runde: Ab sofort gibt es Tickets für die Veranstaltung am Mittwoch, 20. Dezember, ab 17 Uhr.

Familiäre Atmosphäre mit beeindruckender Kulisse: Zum Lichtermeer auf den Rängen erklingen weihnachtliche Klassiker wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ – gesungen von einem stimmgewaltigen Stadionchor unter Leitung von Sängerin und Chorleiterin Miriam Schäfer, begleitet von Martin Drazek am Piano und Wolf Codera am Saxofon, wie es vom Veranstalter heißt.

Ein Chor singt beim Weihnachtssingen im Ruhrstadion. Auch dieses Jahr findet die Aktion wieder statt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Prominente Unterstützung kommt von weiteren musikalischen Gästen auf der Bühne: Kleine Gäste dürfen sich auf TV-Kinderliedermacher Volker Rosin freuen, und Fußballfans kommen auf ihre Kosten, wenn Bochums Stadionsprecher Michael Wurst seine musikalische Seite präsentiert.

Weihnachtssingen im Ruhrstadion: Besonderes Krippenspiel geplant

Ein Krippenspiel der besonderen Art führt Groß und Klein auf die Spur des Geheimnisses von Weihnachten. Oder wie es ein junger Besucher im vergangenen Jahr formulierte: „Gehen wir nächstes Jahr wieder in die Stadionkirche?“

Übrigens: Beim Stadionsingen ist Weihnachtsdeko ausdrücklich erlaubt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich gern verkleiden und schmücken mit den wärmsten Weihnachtsmützen und den hellsten Lichterketten. Motto: Hauptsache weihnachtlich.

Tickets sind ab sofort über www.stadionweihnachtssingen.de oder in jeder CTS-Eventim-Vorverkaufsstelle erhältlich. Kinder unter sechs Jahren nehmen kostenfrei teil (Obacht: Buchung für die Platzauswahl notwendig!). Ermäßigte Tickets kosten fünf Euro, Erwachsene zahlen 12 Euro pro Person.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum