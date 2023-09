Weihnachtsmarkt Bochum 2023: Starttermin und Öffnungszeiten

Ein Bild vom Weihnachtsmarkt 2022 in Bochum: In dieser Jahr eröffnet er am 23. November.

Bochum. In rund zwei Monaten eröffnet der Bochumer Weihnachtsmarkt 2023. Start, Öffnungszeiten und Anreise – viele Informationen in unserer Übersicht.

In rund zwei Monaten startet der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt. Hier gibt’s alle wichtigen Infos für die Besucher.

Wann beginnt der Bochumer Weihnachtsmarkt 2023?

Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 23. November, eröffnet.

Der Weihnachtsmarkt läuft bis Samstag, 23. Dezember. Einen erneuter Vorstoß der FDP, den Budenzauber zu verlängern, lehnt die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter ab. Welche Gründe das hat, lesen Sie hier.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Stände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet (Kernzeit 12 bis 21 Uhr). Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Was kostet ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt?

Nach wie vor ist ein Besuch auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt kostenlos.

Gibt es wieder den Fliegenden Weihnachtsmann?

Seit 2009 schwebt der Artist Falko Traber als Fliegender Weihnachtsmann in seinem Schlitten an einem Stahlseil in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz. So auch in diesem Jahr. Flugzeiten sind täglich um 17 und 19 Uhr. Unterwegs erzählt der Rotrock eine Weihnachtsgeschichte. Freitags, samstags und sonntags wird er zusätzlich an einem Seil zur Erde heruntergleiten. Für diese Hochseilshow wird wieder ein Stahlseil zwischen der Sparkasse Bochum und dem Kortum-Karree gespannt worden.

Wie komme ich mit dem Auto zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

In der Innenstadt stehen zentral und in den Randbezirken zehn Parkhäuser zur Verfügung. Eine Stunde Parken kostet hier 1,60 Euro. Der Höchstbetrag (Tagessatz für 24 Stunden) beträgt 14,40 Euro. Über das Angebot und die aktuell freien Plätze informiert die Bochumer Wirtschaftsentwicklung online auf parken-in-bochum.de.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

Einen auto- und damit stressfreien Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglicht die Bogestra. Nachtschwärmer können zusätzlich die Nachtexpresslinien an den Wochenenden nutzen. Auf bogestra.de können die günstigsten Verbindungen in die City abgerufen werden.

Wo erhalte ich mehr Informationen?

Die Bochum Marketing GmbH informiert im Internet auf bochumer-weihnacht.de ausführlich über den Bochumer Weihnachtsmarkt.

