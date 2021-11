Weihnachtsmarkt Bochum ist eröffnet: Es gilt die 2G-Regel

Mit Feuerwerk und Knalleffekt wurde der Weihnachtsmarkt am Donnerstag offiziell eröffnet.

Bochum. Mit Mini-Feuerwerk und dem fliegenden Weihnachtsmann ist Donnerstag der Bochumer Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Es gelten 2G-Corona-Regeln.

Ein wenig zaghaft nahmen die Bochumer und Bochumerinnen am Donnerstag (18.) wieder ihren Weihnachtsmarkt in Besitz. Fast sah es so aus, wie zu Vor-Corona-Zeiten. Der fliegende Weihnachtsmann ist zurück gekommen und die allermeisten Geschäfte und Buden auch. Doch die Stimmung ist deutlich gedämpfter.

Noch sehr moderat war am Donnerstagnachmittag der Andrang auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Doch deutlich weniger Menschen sind auf den Straßen. Die Stadt hatte kurzfristig noch die 2G-Regel (Genesen/Geimpft) für den Bereich des Marktes angekündigt. Außerdem herrscht Maskenpflicht in den überdachten gastronomischen Betrieben. Dringend empfohlen ist auch das Tragen von Masken außerhalb der Glühwein-Stände.

Strengere Maskenregel des Landes kommt

Stadtdirektor Sebastian Kopietz macht unterdessen ganz klar, dass die Corona-Schutzverordnung des Landes gilt. Schon bald wird damit aus der derzeitigen Empfehlung, eine Maske zu tragen, eine Verpflichtung. Dies werde selbstverständlich kontrolliert und es könne auch ein Bußgeld erhoben werden.

