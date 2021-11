Weihnachtsmarkt Bochum: 3G und was sonst alles anders wird

Bald fliegt er wieder: der Weihnachtsmann alias Falko Traber Junior. Am 18. November startet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bochum.

Bochum. Corona zum Trotz: Am Donnerstag, 18. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt in Bochum. Was anders oder neu wird und was Besucher wissen müssen.

Von wegen: Alle Jahre wieder. „Dieser Weihnachtsmarkt wird anders als alle anderen“, sagt Mario Schiefelbein. Der Chef von Bochum Marketing (Boma) verspricht zudem: „Es wird der sicherste Weihnachtsmarkt im ganzen Ruhrgebiet.“

Wie sich die Zeiten ändern: Mussten Veranstalter beim Thema Sicherheit in den vergangenen Jahren in erster Linie an ausreichend Terrorsperren denken, so ist die Lage in der Corona-Pandemie viel komplizierter.

Für den 50. Bochumer Weihnachtsmarkt musste Boma ein Hygienekonzept entwickeln, das 35 Tage lang vom 18. November bis zum 23. Dezember auch kontrolliert werden will. Bei mehr als einer Million erwarteten Besuchern an 170 Ständen in der Innenstadt eine Herkulesaufgabe.

Auf dem Weihnachtsmarkt Bochum gilt die 3G-Regel

Auf dem gesamten Areal des Weihnachtsmarktes in der Bochumer Innenstadt wird ausnahmslos die 3G-Regel gelten. Das heißt: Wer nicht geimpft, genesen oder in den letzten 24 Stunden negativ getestet ist, muss draußen bleiben.

Boma kündigt Kontrollen an. Laut Vorgabe der Stadt soll jeder fünfte Besucher überprüft werden. Ein Bußgeld wie in Duisburg, wo das Ordnungsamt mit Strafen bis zu 250 Euro droht, ist in Bochum nicht vorgesehen.

Weihnachtspass und Tombola Der Bochumer Weihnachtsmarkt startet am 18. November und dauert bis zum 23. Dezember. Totensonntag, 21. November, bleibt der Markt geschlossen. Geöffnet sind die 170 Stände an den 35 Veranstaltungstagen von 12 bis 21 Uhr. Die Beschicker dürfen aber schon um 11 Uhr öffnen und bis 22 Uhr verkaufen. Angeboten wird auch in diesem Jahr ein Weihnachtspass. Mit den enthaltenen Gutscheinen können Besucher an 35 Marktständen 50 Prozent sparen. Der Pass kostet neun Euro und ist erhältlich in der Touristinfo, Huestraße 9, oder in der Mayerschen Buchhandlung, Kortumstraße 69. Die Anzahl ist begrenzt. Die Weihnachtstombola findet für einen guten Zweck am 29. November ab 15.30 Uhr an der Sparkassen-Weihnachtsbühne auf dem Dr.-Ruer-Platz statt. Für die Dauer des Weihnachtsmarktes ist der Wochenmarkt vom Dr.-Ruer-Platz zu „Mutter Wittig“ an der Ecke Boulevard/ Bleichstraße umgezogen – und zwar dienstags und freitags von 7 bis 13 Uhr.

Die Betreiber stehen in der Pflicht – in erster Linie die Ausschankbetriebe. Alle Glühweinstände werden eingezäunt. Am Eingang finden die 3G-Kontrollen statt.

Zur Vereinfachung und Beschleunigung gibt es ein Schnellzugangs-System für Geimpfte und Genesene. Diese können sich an zwei Ausgabestellen (Touristinfo Huestraße und Hütte 303 am Dr. Ruer-Platz/Ecke Huestraße) nach Kontrolle ihrer Immunisierung ein Bändchen abholen, um ohne weitere Kontrollen Zugang zu den Glühweinständen zu erhalten.

Glühweinstände in Bochum werden eingezäunt

Eine Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt gibt es an der frischen Luft nicht, der Mund-Nasen-Schutz wird nur empfohlen. Ausgenommen sind Bereiche, die als Innengastronomie gelten. Zum Beispiel die Glühweingasse in der Harmoniestraße. Gäste müssen dort beim Eintreten eine Maske tragen und diese auflassen, bis sie ihren Platz eingenommen haben.

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in Bochum ist weit fortgeschritten. Hier bringt Daniel Malade aus Kürten am Donnerstag ein Schild an seinem Maronenstand auf der Kortumstraße an. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Trotz der Corona-Auflagen werde der Weihnachtsmarkt „so attraktiv wie nie“, verspricht Schiefelbein. Neben bewährten Attraktionen wie dem Fliegenden Weihnachtsmann (17 und 19 Uhr), der Weihnachtspyramide, dem Mittelaltermarkt an der Pauluskirche und dem Märchenwald mit den riesigen Elchen dürften Besucher sich auf viel Neues freuen.

Ein britischer Doppeldecker-Bus vor Mutter Wittig soll als Glühwein-Ausschank dienen und zugleich die 2019 eingeführte Eisstockbahn betreuen. Termine für das winterliche Vergnügen können ab sofort unter www.bochumer-weihnacht.de gebucht werden.

Neuer Kultur-Treff an der Huestraße mit Livemusik und Comedy

An der Huestraße 19 eröffnet ein neuer Kultur-Treff. In der Rentier-Lounge, die mit Oliver Bartkowski von Wunderbar Marketing organisiert wird, finden an fünf Wochenenden, jeweils freitags bis sonntags von 18.30 bis 21 Uhr, elf Veranstaltungen statt. Auch hier gilt für die rund 100 möglichen Gäste die 3G-Regel.

Geboten werden Livemusik, Lesungen, Comedy – als Künstler mit dabei sein werden zum Beispiel Esther Münch, Helmut Sanftenschneider, Thomas Anzenhofer und Michael Wurst. Kinder lockt ein eigenes Programm. VfL-Maskottchen Bobby Bolzer schaut vorbei und ein Kino-Quiz mit anschließendem Kino-Besuch soll den Nachwuchs bespaßen. Karten gibt es unter www.bochumer-kreativ-rallye.de.

Spaß verspricht auch die Virtuelle Schlittenfahrt auf dem Dr.-Ruer-Platz. Bis zu sechs Besucher können auf einem Schlitten Platz nehmen und mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille drei Minuten lang durch eine magische Winterwelt sausen.

Die Weihnachtswelt in Bochum indes ist real geschrumpft. „Es gibt 15 Prozent weniger Stände als 2019“, sagt Schiefelbein, der gespannt die aktuelle Corona-Entwicklung verfolgt. „Ich glaube, dass 2G kommt, aber ich glaube nicht, dass Weihnachtsmärkte schließen müssen.“

