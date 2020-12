Weihnachtsausgabe: Neues Bodo-Magazin veröffentlicht

Bochum. Die Weihnachtsausgabe des Straßenmagazins „Bodo“ ist ab sofort erhältlich. Sie wird unter anderem in der Bochumer Innenstadt verkauft.

Die Weihnachtsausgabe des Straßenmagazins der Obdachlosenhilfe „ Bodo “ ist veröffentlich – mit Glücksbringern in den Taschen von Wohnungslosen, einem Zelt für Dortmund und Schoko-Nikoläusen aus Wattenscheid. Das Heft ist bei Verkäufern unter anderem in der Bochumer Innenstadt erhältlich. Es kostet 2,50, die Hälfte dürfen die Verkäufer behalten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Was hast Du immer dabei?“ Das hat „Bodo“ Wohnungslose in Bochum und Dortmund gefragt. Überraschenderweise zeigten die meisten keine praktischen Hilfsmittel für das Leben auf der Straße, sondern „Überlebenshelfer“, die Halt geben, Beistand versprechen, Erinnerungen festhalten. „Weihnachten beginnt für uns im August“, sagt Max Ruth, Junior-Chef des Wattenscheider Schokoladenwerks Ruth im neuen Magazin. In dritter Generation wird hier alles produziert, was man aus Schokolade machen kann. Mit verschobenen Jahreszeiten: Vor Weihnachten sind die ersten Osterhasen fertig.

Spannende Texte im neuen Bodo-Magazin

Außerdem mit dabei sind Texte zu den Themen: „Macht Schokolade glücklich?“, Bahnfahren mit Rollstuhl, Corona und Wohnungsverlust, Lieblingsbücher, ein solidarischer Kulturlandschaftskalender und Grüße von Bundespräsident Steinmeier.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.