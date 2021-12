Weihnachtliche Trecker-Parade fällt nach Corona-Ärger aus

Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren waren Bochumer Landwirte 2020 von Stiepel bis in die Innenstadt gefahren (hier ein Bild vor dem Hauptbahnhof).

Bochum. Landwirte aus Bochum hätten ihren weihnachtlichen Trecker-Konvoi in diesen Wochen gerne wiederholt. Trotzdem wird die Parade nicht stattfinden.

Eigentlich hätten sie auch in diesem Jahr wieder begeistern wollen: Die Landwirte aus Bochum und Umgebung, die im vergangenen Jahr im Advent mit weihnachtlich geschmückten Treckern von Stiepel über den Innenstadtring und zurück gefahren sind. Doch die als vorweihnachtlicher Gruß gedachte Trecker-Parade wird in diesem Jahr nicht stattfinden, wie Organisator Guido Schulte-Schüren auf Nachfrage bestätigt.

Liebevoll hatten die Landwirte aus Bochum und Umgebung ihre Traktoren und Anhänger dekoriert. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der beleuchtete Konvoi von festlich geschmückten Treckern hatte im vergangenen Jahr für so viel Aufsehen gesorgt, dass Polizei und Ordnungsamt die angemeldete Veranstaltung abbrechen mussten. Allein von der Gräfin-Imma-Schule bis zum Schauspielhaus hatte die Polizei etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauer ausgemacht.

Trecker-Parade in Bochum abgesagt: Sorge vor Menschenansammlungen

Damals galt wegen der Corona-Pandemie noch ein Versammlungsverbot. Statt angemeldeten 30 Traktoren seien knapp 100 auf den Straßen gewesen, hieß es damals von der Polizei. Die Menschen hätten dicht gedrängt auf den Gehwegen gestanden, um das Spektakel mit Lichtern und lauter Musik zu bestaunen.

Organisator Guido Schulte-Schüren sah auch in diesem Jahr ähnliche Probleme auf ihn zukommen und sagte die Parade deshalb ab. Es habe durchaus Planungen gegeben, viele Landwirte hätten Interesse geäußert mitzumachen. „Aber ich kann nicht kontrollieren, wie sich die Leute an der Straße verhalten. Und am Ende bin ich wieder der Buhmann.“

