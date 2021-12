Weihnachten: 700.000 Pakete im Paketzentrum Bochum pro Tag

Bochum. Mehr als 700.000 Pakete pro Tag werden vor Weihnachten im Paketzentrum Bochum bearbeitet. Deshalb wurde das Personal verstärkt.

Vor Weihnachten herrscht im Paketzentrum Bochum werden pro Tag mehr als 700.000 ein- und abgehende Pakete bearbeitet. „Weihnachten bedeutet für unsere Mitarbeiter immer jede Menge Arbeit. An den Spitzentagen vor dem Fest erwarten wir eine erhebliche Steigerung der üblichen Paketmenge“, sagt Paketzentrumsleiter Thomas Riedl.

Zum Vergleich: An einem normalen Tag bearbeiten rund 550 Mitarbeiter des Paketzentrums „nur“ gut 400.000 Pakete.

Pakete über Pakete: Zurzeit herrscht im Paketzentrum Bochum noch mehr Betrieb als sonst im Jahr. Foto: DHL

Um dieser erhöhten Sendungsmengen in der Vorweihnachtszeit Herr zu werden, werden in Bochum auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Sie unterstützen bis Weihnachten das Stammpersonal hauptsächlich bei der Sortierung der Pakete.

Paketzentrum Bochum ist ein „postalisches Tor zur Welt“

Das Paketzentrum Bochum auf dem ehemaligen Opel-Gelände ist das Herzstück der Paketlogistik im Ruhrgebiet. „Es ist für alle regionalen Pakete das postalische Tor zur Welt. Alle Pakete aus unserer Region werden hier sowohl in eingehender als auch in abgehender Richtung bearbeitet“, erklärt Riedl.

Nationale Pakete sollten laut Post bereits vor dem 20. Dezember abgeschickt worden sein, damit sie pünktlich zu Weihnachten ankommen. Generell gelte: Je früher die Einlieferung, desto sicherer ist, dass die Sendung pünktlich zum Fest ihre Empfänger erreicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum