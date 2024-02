Weiberfastnacht: Das sind die besten Partys in Bochum

Bochum Die Jecken legen los: Mit der Weiberfastnacht startet am Donnerstag die heiße Phase des Karnevals in Bochum. Das sind die angesagten Partys.

Jetzt geht’s lo-hos: Weiberfastnacht markiert den Start der tollen Tage in Bochum. In Kneipen und Clubs regieren am Donnerstag (8.) die Mädels. Und am Wochenende und Rosenmontag geht’s heiter weiter. Die WAZ listet die angesagten Party-Termine auf.

Sie versprechen „die heißeste Show Deutschlands“: Die „Sixx Paxx“ zählen zu den bekanntesten Menstrippern. Die Großraumdiskothek Prater präsentiert sie auch in diesem Jahr zur Weiberfastnacht in Hofstede. Um 21 Uhr öffnen sich die Türen. Eintritt: zehn Euro plus fünf Euro Mindestverzehr. Bis 22 Uhr gibt‘s Sekt für die weiblichen Gäste. Männer sind aber ebenso willkommen.

Weiberfastnacht in Bochum: Wo am Donnerstag die Möhnen regieren

Weitere Highlights an Weiberfastnacht:

– Fiege Kläppken, Luisenstraße: ab 14 Uhr, „Hier tobt der Wahnsinn!“ (Eintritt frei).

– Hufeisen, Hellweg: ab 16 Uhr, Weiberfastnacht (20 Euro Mindestverzehr).

– Haus Langensiepen, Hüller Straße: ab 17 Uhr, Weiberfastnacht mit DJ Chris (Eintritt 20 Euro, davon 10 Euro Verzehr).

– Schulz, Kerkwege: ab 18 Uhr, Weiberfastnacht mit Menstrip (2:1 bei allen Getränken).

– Trallafitti, Ostring: ab 18 Uhr, Weiberfastnacht; 50 Euro Freiverzehr für das schönste Kostüm.

– New Orleans, Südring: ab 19 Uhr, Kostümparty, das schönste Kostüm wird prämiert.

– Bürgerkrug Wattenscheid, Hochstraße: ab 19 Uhr, Weiberfastnachtsparty der KG „Die Rebellen“ mit DJ Kevin; 5 Euro Eintritt.

– TV Frisch-Auf Altenbochum, Stauffenberghöhe: ab 19.11 Uhr, „Weiberfastnacht – Karneval nur für Frauen“ mit DJ Julian; 10 Euro Eintritt.

Ruhrlandbühne, Ruhrmühle: ab 19.11 Uhr, Weiberfastnachts-Party mit DJ Robinho; 12 Euro Eintritt.

Straßenkarneval am Samstag auf dem Dr.-Ruer-Platz

Am Freitag geht‘s u.a. bei der 80er-Party in der Zeche und im New Orleans stimmungsvoll weiter: Im „Zombiekeller“ steigt ab 21 Uhr eine Schlagerparty mit Michael-Wendler-Double Holger Kraus (12 Eintritt inkl. 6-Euro-Verzehrmarke).

Am Samstag wird beim Straßenkarneval unter freiem Himmel gefeiert. Der Festausschuss Bochumer Karneval lädt ab 11.11 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz zu Musik und Tanz ein. Dazu haben sich auch mehrere gekrönte Häupter aus den Nachbarstädten angesagt.

Im Haus Langensiepen in Wattenscheid (hier 2023) wird auch diesem Jahr wieder Weiberfastnacht gefeiert. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Mummenschanz in der Rotunde mit der Jim Rockford Band

Bochums größte und bunteste Karnevalsparty steigt am Samstagabend in der Rotunde: Der Mummenschanz kehrt zurück. Für Live-Musik sorgt die Jim Rockford Band. In den Pausen und nach der Band legt DJ Maicel Hits und Oldies auf. In der kleinen Halle sind die DJs Pitty und Smuthkind mit Elektro und Techno am Start. Beginn ist um 20 Uhr. Karten zum Preis von 20 Euro sind im Vorverkauf noch auf mummenschanz.net erhältlich.

Weitere jecke Termine am Karnevalssamstag:

– New Orleans, Südring: 20 Uhr, Kostümparty, das schönste Kostüm wird prämiert.

– Trallafitti, Ostring: ab 20 Uhr, Karnevalsparty.

Am Rosenmontag wird nach dem Lindener Umzug weitergefeiert

Am Rosenmontag wird nach dem Umzug in Linden (ab 14 Uhr) ordentlich weitergefeiert: u.a. im Fiege-Kläppken (ab 14 Uhr), bei der „Fifty-Fifty-Party“ in der Party-Arena Bochum an der Herner Straße (ab 14 Uhr, Eintritt frei), bei der kultigen Schlager-Karnevalsparty in der Zeche (ab 17 Uhr, sieben Euro Eintritt) und im Schulz im Bermudadreieck (ab 18 Uhr, „mit Showgirls“, so die Ankündigung).

