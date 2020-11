Auf allen Spielplätzen – wie hier auf der Freizeitanlage „Dahlsen44" am Ruhrauenpark in Dahlhausen – gilt von sofort an Maskenpflicht.

Corona Wegen Corona: Maskenpflicht auf allen Spielplätzen in Bochum

Bochum. Maskenpflicht besteht von sofort an auf allen 249 Spielplätzen in Bochum. Erwachsene und Kinder im schulpflichtigen Alter müssen Masken tragen.

Auf allen Spielplätzen in Bochum gilt von sofort an das Maskenpflicht. So sieht es die aktualisierte Corona-Schutzverordnung vor. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Atemschutzmakse gilt für Erwachsene und für Kinder im schulpflichtigen Alter.

249 Spielplätze in der Stadt

„Wir werden in den nächsten Tagen auf allen Spielplätzen der Stadt entsprechende Hinweisschilder aufstellen“, sagen Sozialdezernentin Britta Anger und Sebastian Kopietz, Leiter des städtischen Krisenstab, unisono. Die Liste der städtischen Spielplätze ist lang. Sie umfasst 249 Orte, neben klassischen Spiel- und Bolzplätzen gehören dazu auch Anlagen wie die BTX-Bahn „An der Holtbrügge“ in Weitmar.

Die Stadt appelliert an die Bochumer Bürger, sich an die neue Bestimmung zu halten und so dazu beizutragen, dass die Verbreitung des Virus eingedämmt wird. Kinder müssen nach der Corona-Schutzverordnung auf Spielplätzen den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zwingend einhalten.

Aktuell sind 1124 Bochumerinnen und Bochum mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwölf mehr als am Vortag. Unter ihnen sind nach Auskunft der Stadt auch 14 Beschäftigte und Gäste der „Tagespflege Sonnenschein“.

