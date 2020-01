Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wechselvolle Geschichte

Die evangelischen Christen in Bochum-Sundern und ihre Kirche „Zum guten Hirten“ erlebten in den letzten 60 Jahren eine wechselvolle Geschichte. Bis 1962 gehörte der Gemeindebezirk zur evangelischen Kirchengemeinde Hattingen-Winz-Baak. Die evangelische Gemeinde Weitmar übernahm von 1962 bis 1975 die Seelsorge. In diese Zeit fiel der Kirchenbau (1964 bis 66).

Seither sind die evangelischen Christen aus Sundern Teil der Gemeinde Linden. Den Anstoß für den Kirchenbau gaben der „evangelisch-kirchliche Verein Sundern“ und der zuständige Pfarrer Ludwig Schulz. Der Verein setzte sich unermüdlich für das Haus ein und blieb auch anschließend aktiv.

Seit 2006 finanziert die Gemeinde Linden nicht mehr den Kirchenerhalt. Das übernahm zunächst ein Freundeskreis. 2008 übernahm ein Verein der Freunde und Förderer der Kirche „Zum guten Hirten“ diese Aufgabe.