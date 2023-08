WAZ-Tippspiel zum VfL Bochum: Bewerben Sie sich jetzt!

Bochum. Pünktlich zum Auftakt der Fußball- Bundesliga startet die WAZ ein Tippspiel mit VfL-Bochum-Experte Ralf Ritter. Gesucht werden zehn VfL-Fans.

Alle gegen Ritter – zum dritten Mal sucht die WAZ-Lokalredaktion Fans des VfL Bochum, die sich bei einem Tippspiel zur Fußball-Bundesliga mit unserem VfL-Bochum-Experten Ralf Ritter messen wollen. Zehn Leserinnen und Leser können teilnehmen und dabei auch etwas gewinnen: Jeweils der oder die Beste von Hin- und Rückrunde erhält ein VfL-Trikot mit Unterschriften aller Profis, alle Teilnehmer einen Fan-Schal.

VfL Bochum: Teilnehmer für WAZ-Tippspiel „Alle gegen Ritter“ gesucht

Pia Döhmann indes darf nicht mitspielen. Die 28-Jährige muss ein Jahr pausieren, was aber die Chancen aller anderen Teilnehmer auf den ersten Platz im Tippspiel erhöhen dürfte: In der Saison 2022/23 hat die 28-Jährige aus Gelsenkirchen beim Tippen dominiert wie der FC Bayern München normalerweise auf dem Platz. Geschwächelt hat sie nur zu Beginn der Rückrunde. Mit 244 Punkten siegte Döhmann vor WAZ-Leserin Natalia Krawczyk und WAZ-Leser Detlef Hauk ( beide 236 Punkte). Für Ralf Ritter reichte es nur zu Platz vier (234).

Döhmann arbeitet bei der Stadttochter VBW Bauen und Wohnen, wohnt aber in Gelsenkirchen. Das VfL-Gen hat sie vom Vater geerbt. Wird man in der Nachbarstadt nicht automatisch vom S04-Virus infiziert? „Nein“, sagt Döhmann, „bei uns in der Familie gibt es Fans von Bayern, Dortmund und VfL Bochum, mit Schalke haben wir nichts am Hut.“

Bis 2019 hat die Tippsiegerin selbst Fußball gespielt, bei den Sportfreunden Westenfeld. „Nach einem bösen Foul und einem Wadenbeinbruch war es dann aber leider vorbei“, sagt Döhmann. An ihrer Leidenschaft für den Fußball-Sport hat sich indes nichts geändert. Als Dauerkarteninhaberin unterstützt sie den VfL Bochum in jedem Heimspiel. „Toto Losilla“, lautet ihre Antwort auf die Frage nach ihrem Lieblingsspieler.

Experte ist sich sicher: VfL Bochum schafft den Klassenerhalt

Der alte und neue Kapitän des VfL wird auch in der Saison 2023/24, die in 14 Tagen startet, eine dominierende Rolle in Bochum spielen. Davon jedenfalls ist Sportredakteur Ralf Ritter überzeugt – und natürlich vom Klassenerhalt. „Der Kader ist in der Breite besser aufgestellt, auf vielen Positionen gibt es gleichwertigen Ersatz und dadurch mehr Konkurrenz“, sagt der 49-Jährige.

Skeptisch gibt sich der VfL-Experte mit Blick auf die von Trainer Thomas Letsch favorisierte Dreierkette in der Abwehr. „Die ersten Ansätze aber sind gut“, sagt Ritter. „Ich erwarte vom VfL Bochum auf jeden Fall spielerisch eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison.“

Wichtig sein werden die ersten Wochen. Ritter: „Das Programm zum Auftakt mit sechs Auswärtsspielen in neun Pflichtspielen ist hart. Und auch zu Hause gegen Dortmund, Frankfurt und Gladbach wird es bestimmt nicht einfach.“

Bewerbungen sind möglich bis zum 13. August

Einen guten Start hinlegen will Ritter auch beim WAZ-Tippspiel. „Dieses Jahr will ich es wissen. Dafür aber muss ich in der Hinrunde besser tippen. Eine starke Rückrunde ist zu wenig. Ich freue mich jedenfalls auf die neuen Mitspielerinnen und Mitspieler.“

https://dcx.funkemedien.de/dcx/documents#/doc/doc7gvlfogxl34tqwrl32uWer gegen Ralf Ritter beim WAZ-Bundesliga-Tipp zum VfL Bochum antreten will, kann sich ab sofort bewerben. Gesucht werden zehn Leserinnen und Leser, die nicht nur die VfL-, sondern alle Bundesligaspiele tippen wollen. Alle Mitspieler erhalten einen WAZ-VfL-Fanschal, die beste Tipperin oder der beste Tipper dürfen sich am Ende der Hinrunde und am Ende der Saison zudem über ein VfL-Trikot mit den Unterschriften der VfL-Spieler freuen.

Bewerbungen für das Tippspiel sind bis zum 13. August möglich. Bewerbungen bitte ab sofort an redaktion.bochum-waz@funkemedien.de. Geben Sie dabei Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer an. Sollten Sie dabei sein, benötigen wir spätestens bis zum 16. August ihre ersten Tipps und ein aktuelles Porträt-Foto.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum