WAZ-Podcast erzählt über das Horrorhaus von Höxter

Bochum. In einer neuen Folge des WAZ-Podcasts „Der Gerichtsreporter“ geht es um das Horrorhaus von Höxter. Der Täter stammt aus Bochum.

Eine neue Folge des WAZ-Podcasts „Der Gerichtsreporter“ erscheint am 3. Oktober (Montag) um 16 Uhr. Darin geht es um Angelika und Wilfried W., die im sogenannten Horrorhaus in Höxter Frauen gequält haben, zwei von ihnen bis zum Tod.

Wilfried W. stammt ursprünglich aus Bochum.

Zweite Folge erscheint am 17. Oktober

Was genau im Horrorhaus passiert ist und was die Täter, Angelika und Wilfried W., überhaupt dazu gebracht hat, erzählt WAZ-Gerichtsreporter Stefan Wette im ersten Teil. Am 17. Oktober um 16 Uhr erscheint der zweite Teil. Darin erzählt Wette, was Wilfried W. vor Gericht zu sagen hatte und welches Urteil die beiden nach fast zwei Jahren Hauptverhandlung bekommen haben.

