WAZ-Elefantenrunde: Leser prüfen acht Bochumer OB-Kandidaten

Fragen sind auch per E-Mail/Post möglich

Am Dienstag, 1. September, stellen sich acht Oberbürgermeister-Kandidaten im Atrium der Stadtwerke den Fragen von Journalisten und maximal 30 Zuhörern und Zuhörerinnen. Leider erlaubt es die Corona-Pandemie nicht, dass mehr Menschen vor Ort die Veranstaltung verfolgen können.

Daher will die WAZ-Redaktion im Vorfeld Fragen an die Teilnehmer der Diskussionsrunde aus der Leserschaft sammeln. Aus den eingegangenen Fragen wollen wir einige an dem Abend an die Kandidaten weiterleiten.

Die Fragen können per Mail an redaktion.bochum@waz.de oder per Post an WAZ-Redaktion Bochum, Huestraße 25, 44787 Bochum, Stichwort „Fragen“, geschickt werden. Wichtig: der Name des/der Fragenden sollte vorhanden sein und am besten auch der Name des Kandidaten, an den sie gerichtet ist.