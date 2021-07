WAZ-Bundesliga-Tipp zum VfL Bochum: Alle gegen Ritter

Bochum. Die WAZ sucht Fans des VfL Bochum, die sich bei einem Bundesliga-Tippspiel mit Sportredakteur Ralf Ritter messen wollen. Es gibt was zu gewinnen.

Gemessen an den 80 Millionen Bundestrainern, denen sich Jogi Löw stets gegenüber sah, sollte wohl rund eine halbe Million VfL-Bochum-Fans mehr Ahnung vom Club an der Castroper Straße und von der Fußball-Bundesliga haben als unser VfL-Experte Ralf Ritter. Wetten, dass das nicht stimmt? Ralf Ritter will es beweisen – und zwar beim WAZ-Bundesliga-Tipp zum VfL Bochum.

Der WAZ-Sportredakteur fordert in Hin - und Rückrunde jeweils zehn VfL-Bochum-Anhänger nach dem Motto „Alle gegen Ritter“ heraus. An den Start gehen wird die WAZ-Tipp-Elf pünktlich zum Auftakt der Fußball-Bundesliga am 13. August.

WAZ-Bundesliga-Tipp für VfL-Bochum-Fans

Dem VfL Bochum sagt Ritter den Klassenerhalt voraus: „Die Mannschaft ist stark genug. Voraussetzung aber ist zum einen, dass sich nicht zu viele Spieler verletzen, und zum anderen, dass alle die Ruhe bewahren, wenn es eine Niederlagenserie gibt.“ Der WAZ-Experte erwartet nämlich nicht, dass der VfL in der 1. Liga das Kunststück wiederholt, nach jeder Schlappe direkt wieder zu punkten.

Die mannschaftliche Geschlossenheit sei die große Stärke der Elf von Trainer Thomas Reis, sagt Ritter. „Es gibt niemanden, der quer schießt, alle Spieler helfen sich gegenseitig.“ Zudem sei bis auf Robert Zulj der Stamm zusammengeblieben, ein Vorteil, der Aufsteigern in der Bundesliga erfahrungsgemäß im ersten Jahr hilft. Und auch das Tempo des VfL über die Außen sei durchaus bundesligareif, sagt Ritter.

Experte wünscht sich Verstärkung für das Mittelfeld

Für das Mittelfeld müsse aber noch Verstärkung her, so unser Fußball-Experte. „Zwei bundesligaerprobte Spieler sollten es schon sein. Mit Eduard Löwen, Robert Tesche und Anthony Losilla ist der VfL zwar gut, aber eben auch nur dünn besetzt.“

Arbeitsplatz Ruhrstadion. WAZ-Lokalsportredakteur Ralf Ritter fordert VfL-Bochum-Fans zum Tippen auf. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Worauf freut sich Ralf Ritter ganz besonders? „Dass endlich wieder Fans im Stadion dabei sein können. Und natürlich auf die Derbys mit Dortmund, Köln und Gladbach. Die Bayern hatten wir ja schon dreimal im Pokal.“

Tägliche alles Wichtige zum VfL Bochum in der WAZ

Die WAZ wird den VfL hautnah mit täglich fast einer Seite in der Bundesliga begleiten. Unsere Experten werden bei jedem Training vor Ort sein. Neu wird nicht nur das lokale Tippspiel zum VfL sein, sondern auch eine eigene Facebook-Seite zum VfL, auf der wir auch Videos zeigen wollen. Für eingefleischte Fans gibt es zudem den VfL-Newsletter. Abonnenten verpassen damit keine wichtige Nachricht zum Bundesliga-Klub.

Wer beim WAZ-Bundesliga-Tipp zum VfL Bochum mitmachen will, kann sich ab sofort bewerben. Gesucht werden für die Hinrunde zehn Leserinnen und Leser, die nicht nur die VfL-, sondern alle Bundesligaspiele tippen wollen. Alle Mitspieler erhalten einen WAZ-VfL-Fanschal, die beste Tipperin oder der beste Tipper dürfen sich am Ende der Hinrunde zudem über ein VfL-Trikot mit den Unterschriften der VfL-Spieler freuen.

Bewerbungen für das Tippspiel sind bis 5. August möglich

Bewerbungen bitte ab sofort an redaktion.bochum@waz.de. Geben Sie dabei Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer an. Von den Tippern benötigen wir spätestens zum Auftakt dann noch ein aktuelles Porträt-Foto. Die Bewerbungsfrist endet am 5. August.

