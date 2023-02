WAZ-Aktion in Bochum: Beim Stadtputz sind noch Plätze frei

Bochum. Beim Bochumer Stadtputz am 25. März ist die WAZ mit einer Leser-Aktion im Schlosspark Weitmar im Einsatz. Es sind noch einige Plätze frei.

3000 Bochumerinnen und Bochumer haben sich bisher für den Stadtputz im Frühjahr angemeldet. Bei der WAZ-Leseraktion im Schlosspark Weitmar sind noch einige Plätze frei.

Am Samstag, 25. März, rufen die Stadt und der Umweltbetrieb USB zum Großreinemachen auf. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2019 mit 8000 Teilnehmern und der Corona-Zwangspause 2020 bis 2022 soll es diesmal fünfstellig werden: Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und USB-Geschäftsführer Thorsten Zisowski hoffen auf mehr als 10.000 Helferinnen und Helfer.

Geputzt wird von 11 bis 14 Uhr. Nach getaner Arbeit sind alle Mitwirkenden bei Musik, Imbiss und Getränken auf dem Rathaus-Vorplatz willkommen. Infos und Registrierungen auf usb-bochum/stadtputz.

Stadtputz in Bochum: WAZ-Gruppe ist im Schlosspark Weitmar im Einsatz

Wie vor vier Jahren (damals auf der Schmechtingwiese) ist die WAZ mit einer eigenen Aktion am Start. In Absprache mit dem USB wird die Redaktion diesmal im Schlosspark Weitmar aktiv. 30 Leserinnen und Leser sind eingeladen, das WAZ-Team zu unterstützen.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkeingang an der Hattinger Straße. Es gilt, das Grüngebiet von Müll aller Art zu befreien. Um die Ausrüstung muss sich niemand kümmern: Handschuhe, Zangen, Westen und Säcke werden von uns mitgebracht. Die WAZ bemüht sich zudem um eine kostenlose Stärkung mit Kaffee und Kuchen.

Anmeldungen sind noch per E-Mail möglich

Die ersten Leser-Zuschriften sind eingetroffen. So auch von Iris Kullmann, die am 25. März in Weitmar mit anpacken will: „Bei der letzten Aktion war ich auch dabei.“

Weitere Anmeldungen sind per E-Mail an redaktion.bochum-waz@funkemedien.de möglich: allein, zu zweit, als Familie oder als Gruppe mit maximal fünf Personen. Bitte teilen Sie uns mit, mit wie vielen Helfern Sie kommen wollen und ob (wegen der Ausrüstung) Kinder mitmachen. Die ersten 30 Leserinnen und Leser werden berücksichtigt und zeitnah informiert.

